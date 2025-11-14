Nawigacja

Tydzień w Polsce i znów w tropikach. Julia Wieniawa wije się w bikini na kolejnym urlopie

Autor Kacper Kulaszewski

1/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram

Julia Wieniawa po krótkim pobycie w Polsce wyjechała do Meksyku. Zdjęcia robią wrażenie.

27-latka to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd. Popularność zdobyła dzięki występom w niedawno reaktywowanym serialu Rodzinka.pl. Z czasem dostawała coraz więcej ról i z powodzeniem zaczęła karierę muzyczną.

2/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram

Julia Wieniawa na początku listopada poleciała z mamą na Malediwy, gdzie obie mogły nacieszyć się swoim towarzystwem i naładować baterie. Można by pomyśleć, że po powrocie artystka od razu rzuci się w wir pracy, jednak stało się inaczej.

3/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram

Wieniawa wypoczywa obecnie w Puerto Escondido Oaxaca, w Meksyku, czym pochwaliła się na Instagramie. Zdjęcia z egzotycznych wakacji robią wrażenie!

Miejsce, w którym przebywa gwiazda zachwyca widokiem na panoramę okolicy!

4/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram

W jej hotelu goście mają do wyboru różne atrakcje, w tym stół do ping-ponga i wielki basen.

Gwiazda opublikowała również sporo zdjęć w stroju kąpielowym, co także zachwyciło fanów:

„Bosko wyglądasz w tym kostiumie” – czytamy w jednym z komentarzy.

5/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram

Wieniawa zrobiła mnóstwo zdjęć, które są dla niej cenną pamiątką przywołującą piękne wspomnienia.

Szczególną uwagę  fanów przykuł piękny zachód słońca – gwiazda miała doskonały widok.

6/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram
7/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram
8/8 Julia Wieniawa na wakacjach w Meksyku
Julia Wieniawa na wakacjach
source: fot. Instagram
