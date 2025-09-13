Ukrywali nawet narodziny dziecka! Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki pokazali, jak naprawdę wygląda ich związek

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki

Małżeństwo pojawiło się w programie „Halo tu Polsat”. W programie pojawili się w związku ze spektaklem „Terapia dla par”.

„Wszystkich zapraszamy na „Terapię dla par”, premiera będzie miała miejsce 16 września, ale będziemy grać nie tylko w Warszawie. Spektakl opowiada o ważnych sprawach, o których na co dzień się nie wspomina” – zdradziła Agnieszka Wiedłocha.

Co ciekawe, aktorzy nie grają tam pary, co było ich świadomą decyzją. Grają tam bardzo ciekawe role z mocnymi charakterami. Zaznaczyli, iż zagranie osobnych wątków, bardzo im pomogło w życiu zawodowym i prywatnym.

„Mam wrażenie, że dla nas praca jest terapią. Ponieważ poznaliśmy się w pracy, lubimy razem pracować. Każda para powinna znaleźć coś, co ją łączy, dla nas jest to praca. Kibicujemy sobie wzajemnie. Żadnej innej aktorce nie ufam” – wspomniał Antoni Pawlicki.