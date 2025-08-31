times-dark
Kozaczek
Dzieci gwiazd Zagraniczni celebryci Związki gwiazd

Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles

Wygląda olśniewająco w zaawansowanej ciąży.

Vanessa Hudgens
/ 31.08.2025 /
Aurora
*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

1 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem

Vanessa Hudgens ponownie zostanie mamą i z dumą prezentuje ciążowe krągłości. 36-letnia aktorka w sobotni wieczór wybrała się na romantyczną kolację ze swoim mężem, Cole’em Tuckerem, i przyciągała spojrzenia fotoreporterów.

*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

2 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem

Para pojawiła się w modnej restauracji Alba w Los Angeles, trzymając się za ręce. Przyszła mama postawiła na obcisłą, cielistą suknię maxi, która podkreślała jej ciążowy brzuszek. Stylizację uzupełniła beżową marynarką zamszową, białą torebką i chustą w panterkę, dodając całości nieco charakteru w stylu retro.

*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

3 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem

Cole Tucker, młodszy od aktorki o siedem lat, zdecydował się na swobodny look, czarny T-shirt i dopasowane jeansy. Oboje wyglądali na szczęśliwych.

*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

4 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem

Historia miłosna Vanessy i Cole’a rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, niedługo po tym, jak aktorka rozstała się z Austinem Butlerem, odtwórcą głównej roli w filmie „Elvis”. Sama Hudgens przyznała, że tamten związek był dla niej ważną lekcją.

*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

5 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem
*EXCLUSIVE* Vanessa Hudgens Glows at Alba Dinner, Showing Off Baby Bump With Baby No. 2 on the Way! źródło FORUM

6 / 6

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Viola | 1 września 2025 Odpowiedz

Bosze co się stało z jej twarzą ? A była taka ładna 🙁

Anonim | 31 sierpnia 2025 Odpowiedz

Przynajmniej. Nie odsłania są takie bebecyavjak ez wiaczxauyos nie ze l dużej su

POLECANE DLA CIEBIE
Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie
Z życia gwiazd Związki gwiazd
łukasz Schreiber Marianna Schreiber
Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie
Padły mocne słowa.
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Zignorował urodziny Romeo i opublikował zagadkowy wpis z Los Angeles.
Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria
Z życia gwiazd Związki gwiazd
łukasz Schreiber śluby Gwiazd
Huczny ślub Łukasza i Weroniki Schreiberów niczym z Hollywood! Fajerwerki, zmiana kreacji i bajkowa sceneria
Polityk po raz kolejny powiedział "TAK".
Taylor Swift podjęła decyzję. Po zaręczynach priorytetem jest… dziecko
Ale plota! Gwiazdy Zagraniczni celebryci
Taylor Swift
Taylor Swift podjęła decyzję. Po zaręczynach priorytetem jest… dziecko
Artystka coraz głośniej mówi o rodzinie i podobno już wie, co jest dla niej najważniejsze.
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Klaudia El Dursi
Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”
Położna zauważyła niepokojące symptomy u dziecka celebrytki.
14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego wkracza do show-biznesu! Alżbeta: „Wybijaliśmy jej to z głowy”
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Alżbeta Lenska Dzień Dobry Tvn
14-letnia córka Lenskiej i Cieszyńskiego wkracza do show-biznesu! Alżbeta: „Wybijaliśmy jej to z głowy”
Zosia natychmiast musiała zmierzyć się z hejtem.
Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Emilia Komarnicka Rozwody Gwiazd
Koniec małżeństwa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry! Leczy złamane serce na Sycylii u boku Stefano Terrazzino
Niespodziewany rozpad małżeństwa zaskoczył fanów.
Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Newsy Z życia gwiazd Związki gwiazd
Marcin Gortat
Marcin Gortat zostanie ojcem! Kim jest tajemnicza żona byłego koszykarza NBA?
Żaneta ma już dziecko z poprzedniego związku.
Eva Longoria ma już 50 lat, a wygląda jak 30! Tak wyglądała, gdy przyjechała do Los Angeles robić wielką karierę
Zagraniczni celebryci
Eva Longoria
Eva Longoria ma już 50 lat, a wygląda jak 30! Tak wyglądała, gdy przyjechała do Los Angeles robić wielką karierę
Jedno jest pewne, od dekad się nie zmienia (STARE ZDJĘCIA).
Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!
Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Love Story Romans
Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!
Gwiazda od lat zaskakuje nie tylko muzyką, ale i burzliwym życiem uczuciowym. Teraz, po zaręczynach z Travisem Kelce, przypominamy jej głośne romanse.
Anne Hathaway zaliczyła groźny upadek na planie „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Wszystko nagrały kamery (WIDEO)
Gwiazdy Newsy Wpadki gwiazd Zagraniczni celebryci
Anne Hathaway Plan Filmowy
Anne Hathaway zaliczyła groźny upadek na planie „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Wszystko nagrały kamery (WIDEO)
Gwiazda spadła ze schodów podczas kręcenia jednej ze scen, a nagranie błyskawicznie obiegło sieć.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wygadali się o ślubie! Nie trzeba już się domyślać
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wygadali się o ślubie! Nie trzeba już się domyślać
Tak naprawdę wygląda ich relacja.
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Donald Trump Taylor Swift
Huczy o reakcji Donalda Trupa na zaręczyny Taylor Swift. Internauci są zszokowani
Jeszcze niedawno polityk nie krył swojej niechęci do piosenkarki.
Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel
Dzieci gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek sprząta pokój syna w Paryżu! LUKSUSOWY akademik Stasia wygląda niczym 5-gwiazdkowy hotel
Gwiazda nie oszczędza na ukochanym synu.
Taylor Swift ZARĘCZONA! Pokazała ujęcia z oświadczyn i pokaźny pierścień (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Oświadczyny Taylor Swift
Taylor Swift ZARĘCZONA! Pokazała ujęcia z oświadczyn i pokaźny pierścień (FOTO)
Piosenkarka już zapowiada ślub...
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Benny Blanco Selena Gomez
Selena Gomez świętuje swój wieczór panieński! Ślub tuż za rogiem?
Benny Blanco bawił się w tym czasie w Las Vegas.
 