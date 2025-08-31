Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles

Vanessa Hudgens w zaawansowanej ciąży na randce z mężem

Historia miłosna Vanessy i Cole’a rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, niedługo po tym, jak aktorka rozstała się z Austinem Butlerem, odtwórcą głównej roli w filmie „Elvis”. Sama Hudgens przyznała, że tamten związek był dla niej ważną lekcją.