Vanessa Hudgens przyłapana na randce z mężem! Jej duży CIĄŻOWY brzuszek robi furorę w Los Angeles
Wygląda olśniewająco w zaawansowanej ciąży.
Vanessa Hudgens ponownie zostanie mamą i z dumą prezentuje ciążowe krągłości. 36-letnia aktorka w sobotni wieczór wybrała się na romantyczną kolację ze swoim mężem, Cole’em Tuckerem, i przyciągała spojrzenia fotoreporterów.
Para pojawiła się w modnej restauracji Alba w Los Angeles, trzymając się za ręce. Przyszła mama postawiła na obcisłą, cielistą suknię maxi, która podkreślała jej ciążowy brzuszek. Stylizację uzupełniła beżową marynarką zamszową, białą torebką i chustą w panterkę, dodając całości nieco charakteru w stylu retro.
Cole Tucker, młodszy od aktorki o siedem lat, zdecydował się na swobodny look, czarny T-shirt i dopasowane jeansy. Oboje wyglądali na szczęśliwych.
Historia miłosna Vanessy i Cole’a rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, niedługo po tym, jak aktorka rozstała się z Austinem Butlerem, odtwórcą głównej roli w filmie „Elvis”. Sama Hudgens przyznała, że tamten związek był dla niej ważną lekcją.
Viola | 1 września 2025
Bosze co się stało z jej twarzą ? A była taka ładna 🙁
Anonim | 31 sierpnia 2025
