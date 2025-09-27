times-dark
Kozaczek
Wersow i Friz debiutują w śniadaniówce. Pokazali kadry ze ślubu i zdradzili szczegóły! (WIDEO)

Para pojawiła się w ,,Halo tu Polsat" i zdradziła coś co zaskoczyło nawet najbardziej oddanych fanów.

27.09.2025
Ślub Friza i Wersow był jednym z najpilniej strzeżonych sekretów polskiego internetu.

Teraz para zdradziła kulisy tego wyjątkowego dnia i emocje, które im towarzyszyły. W programie pojawiły się także szczegóły, które zaskoczyły nawet najbardziej oddanych fanów.

Friz (Karol Wiśniewski) i Wersow (Weronika Wiśniewska) to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna para polskiego internetu. Kilka tygodni temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a teraz, świeżo po ceremonii ,  po raz pierwszy usiedli wspólnie na kanapie śniadaniówki w ,,Halo tu Polsat”.

To właśnie w rozmowie z Olą Filipek padły wyznania, które do tej pory pozostawały tajemnicą.

Ślub influencerów był planowany w największej dyskrecji.

O tym, jak wyglądały pierwsze chwile po uroczystości, Friz opowiedział z ogromnym wzruszeniem.

Wspominał moment, w którym obudził się obok żony i spojrzał na napis „Just Married”. Jak przyznał, nigdy wcześniej nie czuł tak wielkich emocji, nawet w sytuacjach, gdy występował publicznie przed tysiącami osób.

Weronika zdradziła natomiast, że wciąż przyzwyczaja się do nowego nazwiska.

,,Łatwiej mi je zapisywać niż przedstawiać się nim na głos”

– przyznała z uśmiechem.

Para opowiedziała również o zaskakującym rytuale, który towarzyszy im na co dzień.

„Zawsze, gdy się całujemy, robimy to trzy razy. To nasz mały znak, że raz to za mało”

– wyznał Karol.

Nie zabrakło też tematu przerwy od internetu. Małżonkowie zdecydowali się na dwumiesięczne zniknięcie z sieci, by w spokoju przeżyć przygotowania i samą ceremonię.

,,Nie wiedziałam, że to aż tak potrzebne. Dzięki temu mogliśmy w pełni cieszyć się naszym sekretem”

– powiedziała Wersow.

Już w październiku do kin trafi film dokumentalny, który pokaże kulisy ich miłości i ślubu.

,,Zależało nam, żeby nic nie było ustawiane. Chcieliśmy przeżyć ten dzień naprawdę”

– podkreślili.

Na koniec rozmowy padło pytanie, czego można im dziś życzyć. Odpowiedź była prosta:

„Zdrowia, jeśli będzie zdrowie, spełnimy wszystkie marzenia”.

