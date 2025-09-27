Wersow i Friz debiutują w śniadaniówce. Pokazali kadry ze ślubu i zdradzili szczegóły! (WIDEO)

Friz i Wersow debiutują w śniadaniówce. Padły szczere wyznania o ślubie i wielkiej tajemnicy (WIDEO)

Friz (Karol Wiśniewski) i Wersow (Weronika Wiśniewska) to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna para polskiego internetu. Kilka tygodni temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a teraz, świeżo po ceremonii , po raz pierwszy usiedli wspólnie na kanapie śniadaniówki w ,,Halo tu Polsat”.

To właśnie w rozmowie z Olą Filipek padły wyznania, które do tej pory pozostawały tajemnicą.