Karol Wiśniewski i Weronika Sowa w końcu potwierdzili, że w tajemnicy powiedzieli sobie „tak”. Zamiast wielkiej medialnej uroczystości odbył się kameralny ślub, a cena obrączek może wprawić niektórych w osłupienie. To kwota, za którą można zorganizować naprawdę huczne wesele.

Friz i Wersow to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par polskiego internetu. Influencerzy są razem od siedmiu lat, mają córeczkę Maję, dwa psy i… od niedawna także ślubne obrączki. Choć para na blisko dwa miesiące zniknęła z sieci, fani podejrzewali, że powodem był właśnie sekretny ślub. Plotki potwierdziły się 18 sierpnia, kiedy Karol i Weronika sami ogłosili, że są już małżeństwem.

Na Instagramie opublikowali pierwsze zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Widać na nich szczęśliwych nowożeńców, a szczególną uwagę zwróciły błyszczące obrączki. I właśnie one wywołały niemałe poruszenie.

Biżuteria pochodzi od luksusowego domu Cartier. Obrączka Weroniki z dwoma rzędami diamentów to koszt ok. 26 tys. zł, a pierścień Karola z trzema rzędami – aż 42 tys. zł. Łącznie – ponad 60 tys. zł za komplet. To kwota, która w świecie ślubów wystarczyłaby na naprawdę solidną imprezę.

Nie jest to jednak pierwsza tak luksusowa biżuteria w kolekcji Wersow. Jej pierścionek zaręczynowy, również od Cartiera, wyceniono na ponad 136 tys. zł.

Nie da się jednak ukryć, że ślub Friza i Wersow budzi nie tylko zachwyty, ale i kontrowersje. Wszystko przez zapowiedź kinowej premiery dokumentu „Friz i Wersow. Miłość w czasach online”, który trafi na ekrany już 3 października.

Wielu internautów zarzuca influencerom hipokryzję – z jednej strony deklarowali, że chcą przeżyć ten moment w pełnej prywatności, bez fleszy i paparazzich, z drugiej – zdecydowali się opowiedzieć o nim na dużym ekranie.

W sieci pojawiły się ostre komentarze: że „peron już im odjechał”, że „to tylko kasa, kasa, kasa” i że trzeba mieć ogromną butę, by uważać, że własny ślub zasługuje na film kinowy.

Z kolei inni bronili pary, podkreślając, że nie ma nic złego w tym, by podzielić się intymnym momentem, gdy emocje już opadły. Jedno jest pewne – produkcja wzbudzi ogromne emocje i najpewniej przyciągnie tłumy widzów, niezależnie od tego, czy przyszli z ciekawości, czy z sympatii.

