Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą

Influencerka zabrała fanów za kulisy rodzinnej podróży.

Friz Wersow
/ 24.10.2025 /
ks
Zrzut ekranu 2025-10-24 163429

1 / 19

Wersow

Wersow właśnie dodała na swój kanał nowy film, w którym zabiera widzów na rodzinne wakacje do Dubaju. W podróż wybrała się z Karolem  i córeczką Majusią, dla której był to wyjątkowy wyjazd, był to jej pierwszy lot w klasie biznes!

Zrzut ekranu 2025-10-24 163353

2 / 19

Wersow

Influencerka od początku nagrania nie kryła ekscytacji:

To będzie pierwszy raz Majusi, jeśli chodzi o lot biznes klasą. Jestem bardzo ciekawa jej reakcji!

Zrzut ekranu 2025-10-24 163912

3 / 19

W filmie Wersow pokazuje kulisy całej podróży m.in. od posiłku na lotnisku po emocje z pierwszego wejścia do luksusowej kabiny samolotu. Mała Maja była zachwycona własnym fotelem i możliwością… położenia się jak w łóżku!

Zrzut ekranu 2025-10-24 165100

4 / 19

Wersow

Po wylądowaniu rodzina udała się do dubajskiego zoo, gdzie Maja mogła zobaczyć swoje ukochane zwierzątka.

Zrzut ekranu 2025-10-24 164945

5 / 19

Wersow z córeczką Mają

Radości nie było końca, a Friz i Wersow żartowali, że to idealny „test” przed planowaną wyprawą do Afryki.

Chcemy zobaczyć, jak Maja zareaguje na safari. Może już niedługo zabierzemy ją na prawdziwą przygodę w Afryce – mówił Karol.

Zrzut ekranu 2025-10-24 164927

6 / 19

Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 164907

7 / 19

Zrzut ekranu 2025-10-24 164710

8 / 19

Wersow, Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 164626

9 / 19

Wersow, Friz
Zrzut ekranu 2025-10-24 164613

10 / 19

Wersow, Maja Wisniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 164532

11 / 19

Zrzut ekranu 2025-10-24 164355

12 / 19

Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 164312

13 / 19

Werow, Friz, Maja
Zrzut ekranu 2025-10-24 164243

14 / 19

Wersow
Zrzut ekranu 2025-10-24 164153

15 / 19

Friz, Maja Wisniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 164120

16 / 19

Friz, Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 165132

17 / 19

Zrzut ekranu 2025-10-24 165258

18 / 19

Maja Wiśniewska
Zrzut ekranu 2025-10-24 163111

19 / 19

Wersow, Maja Wiśniewska
