Wersow pokazała rodzinne wakacje w Dubaju! Maja pierwszy raz leciała biznes klasą
Influencerka zabrała fanów za kulisy rodzinnej podróży.
1 / 19
Wersow właśnie dodała na swój kanał nowy film, w którym zabiera widzów na rodzinne wakacje do Dubaju. W podróż wybrała się z Karolem i córeczką Majusią, dla której był to wyjątkowy wyjazd, był to jej pierwszy lot w klasie biznes!
2 / 19
Influencerka od początku nagrania nie kryła ekscytacji:
To będzie pierwszy raz Majusi, jeśli chodzi o lot biznes klasą. Jestem bardzo ciekawa jej reakcji!
3 / 19
W filmie Wersow pokazuje kulisy całej podróży m.in. od posiłku na lotnisku po emocje z pierwszego wejścia do luksusowej kabiny samolotu. Mała Maja była zachwycona własnym fotelem i możliwością… położenia się jak w łóżku!
4 / 19
Po wylądowaniu rodzina udała się do dubajskiego zoo, gdzie Maja mogła zobaczyć swoje ukochane zwierzątka.
5 / 19
Radości nie było końca, a Friz i Wersow żartowali, że to idealny „test” przed planowaną wyprawą do Afryki.
Chcemy zobaczyć, jak Maja zareaguje na safari. Może już niedługo zabierzemy ją na prawdziwą przygodę w Afryce – mówił Karol.
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19