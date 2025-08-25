Weronika Sowa pochwaliła się na Instagramie nowymi kadrami z życia swojej rodziny. Tym razem jednak uwagę mediów przykuła nie urocza Maja, a jej luksusowy dodatek wart kilka tyś. złotych!

Obrączki Friza i Wersow kosztowały fortunę. Za tę kwotę można urządzić wesele z rozmachem

Wersow pochwaliła się córką. 2-letnia Maja z torebką LV za kilka tysięcy złotych!

Friz i Wersow jeszcze niedawno byli na ustach wszystkich za sprawą tajemniczego ślubu, który odbył się z dala od kamer i paparazzi. Choć para postanowiła utrzymać ceremonię w sekrecie, później sama ujawniła kulisy wydarzenia, a w październiku do kin trafi film dokumentalny „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”. Już teraz wzbudza on mieszane reakcje- jedni chwalą pomysł, inni zarzucają im „sprzedawanie prywatności”.

Co ciekawe, podczas samej ceremonii para wymieniła się luksusowymi obrączkami marki Cartier. Modele ozdobione diamentami kosztowały nawet 42 tysiące złotych za sztukę, co tylko podkręciło wizerunek ślubu jako prawdziwie „królewskiego”.

Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”

Na zdjęciu, które udostępniła Wersow, córeczka influencerki ma przewieszoną przez ramię miniaturową torebkę Louis Vuitton Pochette Accessoires w klasycznym monogramie. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli francuskiego domu mody – od lat uchodzi za inwestycję, bo z czasem nie traci na wartości, a nawet drożeje.

Nowa torebka w butikach marki kosztuje obecnie około 5 tysięcy złotych, jednak na rynku wtórnym ceny potrafią dochodzić nawet do 7–8 tysięcy złotych w zależności od stanu i edycji. To sprawia, że dla wielu osób posiadanie tego modelu jest synonimem luksusu i prestiżu.

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy:

,,Ale klasa, nawet Maja ma LV!” – pisali jedni.

– pisali jedni. ,,Naprawdę dziecko potrzebuje takiej torebki?” – dopytywali inni, zwracając uwagę na kosztowny dodatek w rękach kilkulatki.

Wygląda na to, że mała Maja już od najmłodszych lat dorasta w świecie mody i luksusu, którym jej rodzice chętnie dzielą się w mediach społecznościowych.

Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!

A Wy co myślicie? Uroczy detal czy przesada dla kilkulatki?