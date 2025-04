Wojciech Szczęsny jest MULTIMILIONEREM. Luksusowe posiadłości, samochody… zobacz w co lokuje swój kapitał!

Od bajkowego ślubu po domy w całej Europie

Związek Mariny i Wojciecha trwa już ponad dekadę, a ślub pary w Grecji w 2016 roku do dziś wspominany jest jako jedna z najbardziej bajkowych ceremonii w polskim show-biznesie. Media spekulowały, że cała uroczystość mogła kosztować nawet 250 tys. złotych – ale dla Szczęsnych to była tylko rozgrzewka. Od tamtej pory para systematycznie inwestuje w nieruchomości i – jak przystało na ludzi sukcesu – robi to z rozmachem.

Ich warszawska willa przypomina rezydencję z katalogu architektonicznego – ogromne przeszklenia, prywatny ogród z basenem, przestronny salon z designerskimi meblami i pokoje dziecięce jak z bajki. To właśnie tu, w stolicy, para spędza najwięcej czasu, a Marina regularnie pokazuje urywki codzienności w tych luksusowych wnętrzach na Instagramie. Ale to nie jedyna ich baza.

Dom w lesie pod Warszawą to zupełnie inna bajka – jak zdradziła sama Marina, traktują go jako miejsce na weekendowy reset i „ucieczkę od zgiełku”. Otoczenie natury, brak sąsiadów za płotem i cisza, która aż dzwoni w uszach – idealna przestrzeń do odpoczynku z dala od kamer i fleszy.

Kolejnym klejnotem w ich koronie jest hiszpańska posiadłość w Marbelli. Luksusowa willa z widokiem na Morze Śródziemne to spełnienie marzeń o życiu pod palmami – idealne miejsce na rodzinne wakacje, ale też znakomita lokata kapitału. Marina nie raz chwaliła się na Instagramie wschodami słońca prosto z sypialni z panoramicznym widokiem.

A to jeszcze nie wszystko. W 2021 roku para nabyła działkę w Zakopanem, w prestiżowej dzielnicy Ciągłówka. Choć budowa wciąż się nie rozpoczęła – czekają na pozwolenie – plany są imponujące. Projekt nowej rezydencji ma łączyć nowoczesność z tradycyjnym stylem zakopiańskim, czyli drewno i stal w bardzo współczesnym wydaniu. Architekt Jan Karpiel-Bułecka jr. określił ich przyszły dom jako przykład stylu „Zakopane 2.0”. Czyżby nowy trend w luksusowym budownictwie? Jeśli tak, Szczęsni będą jego pionierami.