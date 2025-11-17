Nawigacja

Za kulisami finału”TzG” działo się więcej niż przed kamerami. Mamy zdjęcia

Autor Maciej Lechociński

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
source: fot. KAPIF.

Za nami finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Program wygrali: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska. 

To jednak nie na szklanym ekranie, a za kulisami show Polsatu działo się najwięcej ciekawych rzeczy…

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Jan Kliment poderwał do spontanicznego tańca Ewę Kasprzyk. 

Widać było po ich minach, że miło spędzili wspólnie czas.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Gdy nikt nie patrzył Magda Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński złapali się również romantycznie za ręce… 

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Wiktoria Gorodecka poruszona powitała na scenie swoje ukochane córki. 

Nie kryła wzruszenia i łzy same napływały jej do oczu.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Wiktoria Gorodecka była bardzo poruszona całą sytuacją. 

Widać, że dla aktorki rodzina jest naprawdę ważna.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Kamery telewizyjne również niw uwieczniły, jak Justyna Steczkowska pozowała ze swoim najmłodszym synem — Stanisławem Myszkowskim. 

Obok niej była także młoda tancerka — Milena Zdzuj, która na co dzień współpracuje z wokalistką.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk nie unikali siebie za kulisami „Tańca z Gwiazdami”.

Od dawna plotkuje się o ich rozstaniu…

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Maciej Zakościelny był poruszony tańcem Maurycego Popiela i Sary Janickiej.

To właśnie im teraz kibicował.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Na widowni pojawiła się również aktorka znana z serialu „Skazana”.

Bacznie obserwowała poczynania uczestników na parkiecie. Kto wie, może kiedyś wystąpi w show?

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.


Matylda Bagińska nie kryła radości z powodu wygranej swojego brata — Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego.

Na finał przyszła z chłopakiem.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.

Ewa Kasprzyk w wolnej chwili scrollowała na telefonie. 

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.

Tomasz Karolak z kolei pełen energii dyskutował z Edwardem Miszczakiem. 

Kto wie, może aktor pojawi się w jakimś nowym projekcie Polsatu?

Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
Kulisy "Tańca z Gwiazdami", fot. KAPiF.
