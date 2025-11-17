Za kulisami finału”TzG” działo się więcej niż przed kamerami. Mamy zdjęcia
Oj, tego chyba się nie spodziewaliście...
Za nami finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Program wygrali: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska.
To jednak nie na szklanym ekranie, a za kulisami show Polsatu działo się najwięcej ciekawych rzeczy…
Jan Kliment poderwał do spontanicznego tańca Ewę Kasprzyk.
Widać było po ich minach, że miło spędzili wspólnie czas.
Gdy nikt nie patrzył Magda Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński złapali się również romantycznie za ręce…
Wiktoria Gorodecka poruszona powitała na scenie swoje ukochane córki.
Nie kryła wzruszenia i łzy same napływały jej do oczu.
Wiktoria Gorodecka była bardzo poruszona całą sytuacją.
Widać, że dla aktorki rodzina jest naprawdę ważna.
Kamery telewizyjne również niw uwieczniły, jak Justyna Steczkowska pozowała ze swoim najmłodszym synem — Stanisławem Myszkowskim.
Obok niej była także młoda tancerka — Milena Zdzuj, która na co dzień współpracuje z wokalistką.
Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk nie unikali siebie za kulisami „Tańca z Gwiazdami”.
Od dawna plotkuje się o ich rozstaniu…
Maciej Zakościelny był poruszony tańcem Maurycego Popiela i Sary Janickiej.
To właśnie im teraz kibicował.
Na widowni pojawiła się również aktorka znana z serialu „Skazana”.
Bacznie obserwowała poczynania uczestników na parkiecie. Kto wie, może kiedyś wystąpi w show?
Matylda Bagińska nie kryła radości z powodu wygranej swojego brata — Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego.
Na finał przyszła z chłopakiem.
Ewa Kasprzyk w wolnej chwili scrollowała na telefonie.
Tomasz Karolak z kolei pełen energii dyskutował z Edwardem Miszczakiem.
Kto wie, może aktor pojawi się w jakimś nowym projekcie Polsatu?