Rodzina Clarke’ów jest znana w Polsce z narodzin pierwszych w historii kraju pięcioraczków. Niedawno przeżyli chwilę grozy. Państwo Clark poinformowali, że ich dom został doszczętnie przeszukany przez lokalną policję. Incydent, o którym opowiedzieli w mediach społecznościowych obiegł internet i wywołał burzliwą dyskusję wśród fanów rodziny.

Policja w domu Clarke’ów! Rodzina pięcioraczków z Polski przeżyła chwile grozy w Tajlandii!

Dominika i Vincent to rodzice 11 dzieci, w tym słynnych pięcioraczków, które przyszły na świat trzy lata temu. Ich historia wzruszyła całą Polskę. Jedno z dzieci zmarło tuż po porodzie, ale pozostała czwórka rośnie dziś zdrowo i jest otoczoną dużą dawką miłości.

W ubiegłym roku rodzina przeniosła się do Tajlandii, gdzie szukała sposobu i lepszych warunków dla dzieci. Mimo to cały czas pamiętają o Polsce. Dominika bardzo często w swoich mediach społecznościowych wspomina o rodzinie, ponieważ w ojczyźnie pozostał jej tata oraz brat. Jak zdradziła, brat planuje odwiedzić ich z całą rodziną.

Ostatnio jednak nie było u nich za kolorowo. Jak relacjonuje Dominika, pewnego dnia odwiedziło ją czterech tajlandzkich policjantów. Celem było przeszukanie całego domu!

Wczoraj przekroczyliśmy nowy poziom absurdu: czterech policjantów w moim domu – napisała Dominika na Facebooku.

Według relacji funkcjonariusze robili zdjęcia i nagrywali filmy sprawdzając pomieszczenia w poszukiwaniu rzekomych nieprawidłowości.

Powód? Jak twierdzi Clarke, wszystko miało zacząć się od donosu sąsiadki, którą określiła jako „naczelną hejterkę”. Dominika zaznaczyła, że policjanci nie znaleźli nic. Dzieci natomiast pozostawały w swoich pokojach.

To pokazuje, jak daleko może posunąć się ludzka wyobraźnia, gdy ktoś za wszelką cenę próbuje udowodnić swoje obawy kosztem innych – dodała mama pięcioraczków.

Po wszystkim Dominika zapewniła, że cała rodzina czuje się dobrze, choć przyznała, że sytuacja była stresująca i nieprzyjemna.