Grażyna Szapołowska pojawiła się na evencie marki kosmetycznej Make My Dream, który zorganizowała kosmetolożka gwiazd Ewa Olczak-Dziadolka. Wiele gwiazd show-biznesu korzysta z jej usług. Do grona stałych klientek należą: Julia Wieniawa, Maffashion, Agata Sieramska, czy też Mikołaj „Bagi” Bagiński. Grażyna Szapołowska także jest fanką jej zabiegów. Co ciekawe, artystka w pewnym momencie zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem. Nagle wparowała na scenę i zdecydowała się na zadziwiający gest!

Grażyna Szapołowska zyskała szeroką popularność za sprawą wybitnych kreacji aktorskich w filmach: „Bez końca”, „Magnat”, „Pan Tadeusz”, czy też „Krótki film o miłości”. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawiła się 6 października na evencie marki kosmetycznej, to zrobiła niemałe zamieszanie. Artystka pod wpływem emocji wpadła na scenę i wręczyła bukiet kwiatów kosmetolożce gwiazd — Ewie Olczak-Dziadolce. Przy okazji dodała też kilka słów od siebie:

Ewa to najlepsze kosmetolożka w Warszawie. Uwielbiam — podkreśliła Grażyna Szapołowska.

