Grażyna Szapołowska wparowała na scenę i przerwała event. Mamy wszystko nagrane
Wydarzyło się to na kameralnym wydarzeniu.
Grażyna Szapołowska pojawiła się na evencie marki kosmetycznej Make My Dream, który zorganizowała kosmetolożka gwiazd Ewa Olczak-Dziadolka. Wiele gwiazd show-biznesu korzysta z jej usług. Do grona stałych klientek należą: Julia Wieniawa, Maffashion, Agata Sieramska, czy też Mikołaj „Bagi” Bagiński. Grażyna Szapołowska także jest fanką jej zabiegów. Co ciekawe, artystka w pewnym momencie zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem. Nagle wparowała na scenę i zdecydowała się na zadziwiający gest!
Grażyna Szapołowska nagle wbiegła na scenę podczas eventu. Zwróciła się do organizatorki wydarzenia!
Grażyna Szapołowska zyskała szeroką popularność za sprawą wybitnych kreacji aktorskich w filmach: „Bez końca”, „Magnat”, „Pan Tadeusz”, czy też „Krótki film o miłości”. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawiła się 6 października na evencie marki kosmetycznej, to zrobiła niemałe zamieszanie. Artystka pod wpływem emocji wpadła na scenę i wręczyła bukiet kwiatów kosmetolożce gwiazd — Ewie Olczak-Dziadolce. Przy okazji dodała też kilka słów od siebie:
Ewa to najlepsze kosmetolożka w Warszawie. Uwielbiam — podkreśliła Grażyna Szapołowska.
Ewa Olczak-Dziadolka gościła w podkaście Kozaczka „Show-biznes od kuchni”, gdzie opowiedziała o kulisach pracy z Julią Wieniawą. Okazuje się, że aktorka korzysta tylko z naturalnych zabiegów i jak ognia unika botoksu oraz kwasu hialuronowego:
Ona jest tak naturalnie piękna, serio. Wielokrotnie byłam z nią na wakacjach i ciało ma piękne oraz twarz. Działamy z Julią tak typowo prewencyjnie, delikatnie. Jakieś tam igły czasami wchodzą, ale nie są to igły z wypełniaczami, ani toksyną botulinową. Widzieliście jej mamę? Kobieta petarda. Piękna. Także, jeżeli chodzi o Julię, to w jej twarzy nic tam nie ma — zdradziła nam kosmetolożka gwiazd.