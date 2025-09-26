Justyna Steczkowska to ikoniczna postać na polskiej scenie muzycznej. Niestety piosenkarka jakiś czas temu została przyłapana na złamaniu prawa. Teraz policja zabrała głos w sprawie i ujawnia, co może grozić artystce.

Policja wszczęła postępowanie ws. złamania przepisów drogowych przez Justynę Steczkowską

Justyna Steczkowska to jedna z największych i najbardziej uwielbianych piosenkarek w naszym kraju. Artystka od lat podbija rynek muzyczny i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jeszcze większy rozgłos i sympatię zyskała dzięki występowi na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei.

Ostatnio media rozpisywały się o felernym błędzie wokalistki w ruchu drogowym, który miał miejsce pod koniec sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Piosenkarka, prowadząc pojazd, wjechała wówczas pod prąd. Całe zajście zostało zarejestrowane przez świadków, a nagranie momentalnie obiegło sieć, wywołując masę komentarzy.

Jak podają media, artystka tego samego dnia miała rzekomo także przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle i rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Warto również wspomnieć, że gwiazda w 2011 r. straciła już prawo jazdy po przekroczeniu limitu punktów karnych.

Jak się okazuje, policja zajęła się teraz tym incydentem i funkcjonariusze prowadzą postępowanie wyjaśniające. Obecnie trwa zbieranie dowodów, w tym relacji świadków i nagrań z miejsca zdarzenia.