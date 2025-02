Jay-Z skradł show na Super Bowl 2025 – i to nie dzięki muzyce, a swojemu ,,tatusiowemu’’ vibe’owi! Raper pojawił się na trybunach w Nowym Orleanie, ale nie jako gwiazda hip-hopu, tylko jako kochający tata. Towarzyszyły mu jego dwie córki – 13-letnia Blue Ivy i 7-letnia Rumi, które wyglądały na zachwycone obecnością na wielkim wydarzeniu. A Beyoncé? Cóż, jej zabrakło na rodzinnym wypadzie!

Blue Ivy i Rumi bawiły się z tatą jak prawdziwe gwiazdy! A co z Beyoncé?

Na zdjęciach z wydarzenia widać, że Jay-Z doskonale bawił się w roli fotografa swoich córek! Szczególną uwagę przyciągnęła Blue Ivy, która skakała w powietrzu, wyglądając jak kopia swojej mamy. Tata nie mógł się oprzeć i dumnie uwiecznił ten moment aparatem. Fani szybko zauważyli, że Blue Ivy to już niemal mini-Beyoncé!

Z kolei mała Rumi także miała swoje pięć minut – uśmiechnięta od ucha do ucha, pozowała do zdjęć, a internauci już widzą w niej przyszłą gwiazdę sceny! Wygląda na to, że dziewczynki bawiły się świetnie, a Jay-Z w pełni cieszył się chwilami z rodziną. Jednak jedna osoba rzucała się w oczy swoją nieobecnością…

Beyoncé i Sir Carter zostali w domu? Nie wiadomo, dlaczego gwiazda nie pojawiła się u boku męża i córek na Super Bowl, ale fani mają swoje teorie! Czyżby przygotowywała się do kolejnego wielkiego projektu? A może to Jay-Z postanowił spędzić trochę czasu w trybie „girl dad” i dać żonie chwilę dla siebie?

Jedno jest pewne – Jay-Z jako tata na Super Bowl to obrazek, który skradł serca internetu!