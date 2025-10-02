Jennifer Lopez od lat uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w światowym show-biznesie. Choć świat zna ją przede wszystkim jako wokalistkę, aktorkę i tancerkę, artystka nieustannie zaskakuje również swoją naturalnością. Dziś ma 56 lat i udowadnia, że czas działa na jej korzyść. Niedawno pokazała się bez grama makijażu, wzbudzając zachwyt fanów z całego świata. Jej odważne zdjęcia są dowodem na to, że prawdziwe piękno nie potrzebuje filtrów ani sztucznego upiększania.

Jennifer Lopez udostępniła na Instagramie filmik, na którym pokazała swoją rutynę pielęgnacyjną. Ostatnio wypuściła serię kosmetyków sygnowanych swoim nazwiskiem. Nic więc dziwnego, że gwiazda postanowiła zrobić tutorial, na którym testuje specyfiki. Uwagę zwróciła jej naturalna twarz, na której nie było ani grama makijażu:

Przygotowania zawsze zasługują na odrobinę dobrej muzyki. A nikt tak dobrze tego nie robi jak ona! Jennifer Lopez świętuje międzynarodowy Dzień Muzyki, tańcząc do utworu „Birthday” i czaruje boską urodą dzięki JLO Beauty. Która piosenka JLO sprawia, że zaczynasz się ruszać — czytamy w reelsie na Instagramie.

