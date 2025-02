TYLKO U NAS! Grammy 2025. Ekspert OCENIA stylizacje gwiazd: „KOSZMAR. Majtki, rękawiczki do sprzątania…”

Mam duży problem z promowaniem dzieci gwiazd, ale Jaden Smith to przykład, który naprawdę przyciąga uwagę.

Choć rodzeństwo jest promowane od lat, Jaden w tym przypadku zrobił coś, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Jego look to przebranie, konwencja, która jest zaskakująco ciekawa. Nakrycie głowy w formie maski-domu to dla mnie genialny pomysł, coś, czego nie widziałem wcześniej i co wyróżnia go na tle innych gwiazd. Tak, jest to przegięte maksymalnie, ale to właśnie to przegięcie sprawia, że stylizacja przyciąga wzrok.

Zdecydowanie interesujące i warto zwrócić na to uwagę.