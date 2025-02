Po emisji odcinka w sieci pojawiły się sensacyjne nagłówki sugerujące, że Górska była członkinią sekty. Sama dziennikarka postanowiła stanowczo zdementować te doniesienia, podkreślając, że jej słowa zostały zmanipulowane. W wywiadzie z Kozaczkiem Górska wyraźnie zaznaczyła, że nigdy nie należała do żadnej sekty. Jej słowa zostały jednak przeinaczone i błędnie przedstawione przez media.

Z moich ust takie stwierdzenie nie padło. Mało tego, na pytanie prowadzącego ten wywiad, czy byłam w sekcie, powiedziałam, że sympatyzowałam. Trudno też, żeby dwunasto-, trzynastolatka była w sekcie, bo żeby do tego doszło, to musi być zgoda rodziców – tłumaczyła podczas wywiadu.

Joanna Górska wyznaje, że Dowbor miał być w śniadaniówce Polsatu! „Byłam w szoku”

Podkreśliła również, że między sympatyzowaniem, a formalnym członkostwem w sekcie jest ogromna różnica. Dodała, że często młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na różne pytania, co nie oznacza automatycznie ich przynależności do sekt. Jednocześnie wyraziła ogromną złość za wprowadzający w błąd tytuł wywiadu.

To, że ktoś wybrał sobie taki właśnie tytuł i tak to nazwał, a później portale to podchwyciły, pewnie nie słuchając wywiadu… To kompletna bzdura – mówiła w rozmowie z naszym reporterem.