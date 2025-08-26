Joanna „Ruda” Lazer zasłynęła jako wokalistka pop-rockowego zespołu Red Lips. Piosenkarka przez lata długo starała się o ciążę. Już wkrótce spełni się jej wielkie marzenie, ponieważ kobieta spodziewa się narodzin pierwszego dziecka. Na sopockiej scenie zdradziła, że będzie to chłopak. Para ma już konkretne propozycje, ale jeszcze się waha. Trzeba przyznać, że zdecydowali się na wybór bardzo nietypowych imion męskich…

Joanna Lazer o imieniu dla dziecka, wizerunku synka i prezencie

Joanna Lazer zdradziła, jak nazwie swojego synka. Wybrała dość oryginalne imiona!

Joanna Lazer bardzo otwarcie w wywiadach opowiada o tym, że miała problemy z zajściem w ciążę. Piosenkarce udało się po wielu latach prób i sięgania po rozmaite terapie. Niedawno wokalistka udzieliła szczerego wywiadu dziennikarce Pudelka. Zdradziła jej, jak planuje nazwać swojego synka. Padły trzy konkretne propozycje:

Mamy shortlistę. Ale jeszcze nie ma decyzji. […] Jest Vincent, Felix i Gustaw. Losujemy, losujemy — podsumowała wymownie Joanna Lazer.

