Anna Karczmarczyk należy do gwiazd, które nie chcą w lukrowany sposób opowiadać o macierzyństwie. Nie tylko ona dzieli się z obserwatorami gorzkimi stronami rodzicielstwa. Oprócz niej głośno o ciemnych stronach macierzyństwa opowiada też Aleksandra Żebrowska. Ostatnio jednak Anna Karczmarczyk nie wytrzymała i powiedziała, ile kosztuje ją macierzyństwo. Padły bardzo mocne słowa.

Anna Karczmarczyk jest zmęczona macierzyństwem? „To wielka i głęboka rzeka samotności”

Anna Karczmarczyk dała poznać się widzom za sprawą serialu „Na dobre i na złe”. Aktorka łączy sukcesy zawodowe z tymi w życiu prywatnym. Razem z mężem — Pascalem Litwinem w 2021 roku powitała na świecie córkę. Aktorka chroni jej prywatności, ale w podkaście „Call Me Mommy” zdradziła, jakie są jej zdaniem ciemne strony macierzyństwa:

Macierzyństwo to samotność. To wielka i głęboka rzeka samotności. I w jak wspaniałej relacji byśmy nie byli, jak cudownego małżonka czy żony byśmy nie mieli — każdy ma swoją samotność. Macierzyństwo jest tą samotnością, bo mamy całkowicie rozwalony układ hormonalny, nie wiemy, co się dzieje, nasze ciało cierpi, bo się regeneruje. Mamy małego człowieka, którego życie od nas zależy, mamy miliardy dziwnych myśli w głowie — powiedziała aktorka.

