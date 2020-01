Joanna Szczepkowska opisała na swoim profilu facebookowym szokującą historię, która ją spotkała dzień przed sylwestrem. Post odbił się szerokim echem.

Do zdarzenia doszło w drodze na zakupy. Zobaczyła człowieka na murku ze zwieszoną głową. Zapytała czy źle się czuje, on podniósł głowę i wtedy zobaczyła śmierć w oczach.

Aktorka więc poszła na zakupy i wracając, zobaczyła tego samego mężczyznę, który próbował iść, ale nie miał siły. Dopiero wtedy zobaczyła, jaki jest wychodzony i zapytała go, czy jest głodny.

Tydzień temu. Wszystko jasne, stąd ból głowy. Poprosiłam żeby zaczekał i kupiłam mu parówki ,bułkę i wodę ale on nie miał siły jeść. Zapytał czy mogę go odprowadzić na przystanek. Mogłam, ale on był zdolny zrobić tylko kilka kroków. Wreszcie zgodził się, żebym wezwała pogotowie. Dzwonię. Kobieta pyta czy on pił. Mówię, że trochę ale wycieńczenie nie na tym polega, a on moim zdaniem za chwile odejdzie na tamten świat. Kobieta powiedziała żebym go dała do telefonu. On trochę bełkocze z tego wyczerpania ale to nie jest alkoholowe. Kobieta mówi mi, ze nie przyjadą bo on jest pijany , żebym zadzwoniła po straż miejską – relacjonuje Szczepkowska.

Po chwili przychodzi ktoś z sąsiadów z kubkiem herbaty i polarem:

Tłumaczy, że mężczyzna źle wyglądał, coraz gorzej oddychał. Sąsiedzi musieli wracać już do swoich obowiązków, a straży miejskiej nadal nie było. Po długim czasie w końcu przyjechała policja.

Policjanci zadzwonili po pogotowie i pytają Joannę Szczepkowską, czy może popilnować, bo mają dużo innych zgłoszeń. Aktorka oczywiście się zgodziła.

Karetka przyjeżdża po dwudziestu minutach. Wysiada trzech mężczyzn z czego jeden taki chamski wódz. Patrzy jak na śmiecia. – On się nie nadaje do szpitala. – Jak to nie, on umiera. – Ale do szpitala się nie nadaje. – chce pan do szpitala? – pyta wódz o bardzo złych oczach. Nie – szepcze mężczyzna nie bardzo już przytomny. – No widzi pani , nie chce, a ja nie będę go porywał. – Ale on musi dostać kroplówki! – Ale on nie chce. I nie będzie mi tu pani świeciła łezkami. – Ale on umrze na tej ławce nie widzicie tego? – To może pani jeszcze będzie nagrywać? -Będę. – No to ja pani wytoczę sprawę- zwraca się do policjantów. Pani chce mnie nagrywać, proszę panią pouczyć. – Policjant mnie prosi, żebym podeszła do okna samochodu. – Panowie mówię – przecież on umrze na tej ławce, jeżeli go zostawimy. Policjant o bardzo inteligentnej twarzy mówi mi tak: ja też mam rodzinę, nie będę tu tkwił. Wszystko zostało zrobione, my jako policja wezwaliśmy odpowiednie służby, a służby oceniły, że on się nie kwalifikuje do szpitala. Niech pani idzie do domu. W desperacji biorę komórkę i fotografuję numery tej pomocy ratunkowej. – Dobrze mówi wódz – bierzemy go, żeby ta pani miała czyste sumienie, ale w szpitalu go nie przyjmą i każą wyjść na ulicę. – Ale on nie ma siły iść. Biorą go pod pachy, on ledwo idzie ale chętnie, podaję mu to jedzenie które kupiłam i termos z herbatą od sąsiada. – Czy mogę też pojechać?- Może pani iść za karetką – odpowiada bardzo elegancko wódz. Zanim mnie odepchną wchodzę na stopień karetki- niech się pan trzyma. – Dziękuję pani za wszystko – wyszeptał ten człowiek, którego dalszych losów nie znam i nie poznam – napisała aktorka.