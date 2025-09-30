Joanna Szczepkowska znalazła się w centrum prawdziwej afery. Aktorka podczas prób do spektaklu w Lęborku natchnęła się na tłum protestujących osób, które domagały się od niej przeprosin dla prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa nabrała takiego rozmachu, że na miejscu interweniowały służby. O co tak naprawdę poszło?

Szokujące sceny przed spektaklem Joanny Szczepkowskiej

Jolanta Szczepkowska to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, a także pisarka. Artysta na swoim koncie ma masę ról teatralnych, ale także filmowych m.in. w takich produkcjach jak: „Dom”, „Człowiek z marmuru”, „Kos” czy „Volta”.

Aktorka znana jest również z tego, że otwarcie wyraża swoje poglądy polityczne. Wielokrotnie Szczepkowskiej zdarzyło się dość negatywnie wypowiadać w sieci na temat prawicowych polityków. Nie obeszło się również bez mocnego komentarza aktorki po ostatnim wystąpieniu prezydenta RP na obradach ONZ, gdzie pisała: „Obejrzałam sobie przemówienie K Nawrockiego w ONZ. Prawdę mówiąc, nie wiem czego się wstydzę bardziej: czy tego brania snusów, czy mowy, której wysłuchałam”.

Właśnie m.in. takie wpisy doprowadziły do tego, że aktorka znalazła się w centrum uwagi w wyniku protestu zorganizowanego przez członków klubów „Gazety Polskiej”. Artysta ubiegłego wieczoru miała wystąpić na scenie w Lęborku. Zanim do tego doszło, musiała zmierzyć się z tłumem protestujących, którzy domagali się m.in. przeprosin od niej dla Karola Nawrockiego. Protestujący mieli również ze sobą transparenty, z których można było wyczytać takie hasła jak np. „Przeproś prezydenta!”.

Okrzykom nie było końca i aktorka podczas próby postanowiła wyjść do tłumu, aby porozmawiać z zebraną grupą.

Powiedziałam najpierw, że przyjechałam tu do pracy i dla widzów, potem, że mam respekt dla demonstrowania i dobrze, że mogą to robić, bo ja za rządów PiS też chciałam demonstrować, ale władze stawiały barierki i całe kordony policji, więc się nie dało. Potem spokojnie powiedziałam, że nie szanuję Karola Nawrockiego, a oni nie szanują Lecha Wałęsy. Wtedy zaczęły się krzyki (…), zaczęto skandować „ przeproś prezydenta”… – relacjonowała aktorka na Facebooku.

Finalnie spektakl odbył się bez większych zakłóceń, jednak Joanna Szczepkowska zdobyła się na publiczne przeprosiny w stronę publiczności za niedogodności związane z okrzykami. Co ciekawe, w wyniku protestów, na miejscu interweniowało nawet kilka radiowozów policyjnych i straż miejska.