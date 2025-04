Maja Sablewska była jedną z najbardziej wyrazistych jurorek pierwszej edycji polskiego „X Factora”. Nagle zniknęła z show, choć program cieszył się ogromną oglądalnością. Teraz po latach wyjawia powód – i to taki, którego nikt się nie spodziewał.

Julia Wieniawa odpowiada i wbija szpilę Rozbickiemu! Wystarczyło jedno zdanie…

Koszulka z przekazem. Julia Wieniawa wbiła kolejną szpilę Rozbickiemu?

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jeszcze kilka miesięcy temu uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par show-biznesu. Dziś o ich związku mówi się głównie w czasie przeszłym – i to z domieszką goryczy. Najnowszy rozdział tej relacji dopisał Nikodem, który pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Jedno zdanie wystarczyło, by rozpętała się nowa drama.

Nikodem Rozbicki gościł niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie prowadzący wypalił: ,, Julka mi powiedziała: „Gdyby nie był taki uparty, byłby miłością mojego życia”.

Rozbicki skwitował to z uśmiechem: „Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi”, a następnie dodał, że dziś stara się nie bawić uczuciami, bo „już z tego wyrósł”.

Dla wielu fanów zabrzmiało to jak publiczne pranie prywatnych spraw. Julia szybko zareagowała.

Wieniawa o Rozbickim: „Byłby miłością mojego życia, gdyby…”. Jest reakcja aktora

Najpierw zaczęła lajkować komentarze, które otwarcie krytykowały wypowiedź Rozbickiego. Potem wrzuciła wymowne nagranie na Instagramie: poranny rytuał zanurzenia twarzy w lodowatej wodzie opatrzyła podpisem „Kubeł zimnej wody… Niektórym by się przydał hehe”. W kolejnym filmiku pojawił się fragment jej nowej piosenki z komentarzem: „Kiedy tekst twojej piosenki nabrał większego znaczenia”.

Został ci tylko kontakt do mnie. Chwal się, chwal… od nowa.

Ale to jeszcze nie koniec.

Julia Wieniawa promując nowy singiel w rozgłośniach radiowych, pojawiła się w koszulce z napisem „My ex is my biggest fan” (tłum. „Mój ex to mój największy fan”). Dla obserwatorów sprawy to jasne: nieprzypadkowy outfit, bardzo celna wiadomość.

Julia Wieniawa ma sześciopak na brzuchu! Fani nie dowierzają: „Wyglądasz bosko”

Nikodem próbował tłumaczyć się po emisji programu. „Nie łykajcie wszystkiego jak pelikany” — napisał, sugerując, że wypowiedzi wyciągnięto z kontekstu. Podkreślił też, że mówił o Julii z szacunkiem. Internauci jednak nie dali się przekonać, a sama Wieniawa nie skomentowała sprawy wprost – co w jej przypadku zdaje się mówić więcej niż słowa.