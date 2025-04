Drama Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego właśnie się rozkręca. Wokalistka i aktorka nie zamierza siedzieć cicho po tym, jak jej były partner podszedł z ironią do wspomnień o ich relacji u Kuby Wojewódzkiego. Na Instagramie Wieniawy pojawiły się dwie rzeczy, które internauci odczytali jednoznacznie: jako wymowną ripostę dla Rozbickiego.

Wieniawa o Rozbickim: „Byłby miłością mojego życia, gdyby…”. Jest reakcja aktora

Julia Wieniawa nie wytrzymała. Kubeł zimnej wody… dla Rozbickiego? Fani: „To nie może być przypadek”

Przypomnijmy: Nikodem Rozbicki gościł niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie prowadzący wypalił:

– Julka mi powiedziała: „Gdyby nie był taki uparty, byłby miłością mojego życia”.

Rozbicki skwitował to z uśmiechem: „Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi”, a następnie dodał, że dziś stara się nie bawić uczuciami, bo „już z tego wyrósł”.

No cóż, wygląda na to, że Julia też.

Na InstaStories Wieniawa wrzuciła nagranie z łazienki, na którym w białym szlafroku zanurza twarz w lodowatej wodzie. „Robicie sobie czasem takie poranki? Kubeł zimnej wody… niektórym by się przydał hehe” – napisała. Przypadek? Internauci nie mają wątpliwości, komentarz to jawny prztyczek w nos byłego.

Julia Wieniawa wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Ta stylizacja wygrała na ramówce TVN

Chwilę później Wieniawa udostępniła rolkę z fragmentem swojej najnowszej piosenki „Od nowa”, której premiera już w piątek. I znów – nie sam fakt wydania nowego singla wywołał burzę, ale fragment tekstu:

Został ci tylko kontakt do mnie. Chwal się, chwal… od nowa.

Internauci błyskawicznie odczytali to jako subtelną, ale czytelną aluzję do niedawnych słów Nikodema Rozbickiego. W komentarzach nie brakowało sugestii, że to może być bezpośrednia reakcja na jego wypowiedzi z programu Wojewódzkiego:

„Piękne podsumowanie wynurzeń pewnej osoby…”, „Przykro się to wczoraj oglądało…Julka trzymaj się!”, „To jak się o Tobie wypowiadał, to wielki nietakt” – pisali fani.

Tak wygląda teraz Nikodem Rozbicki po rozstaniu z Wieniawą. Zmiany, zmiany, zmiany…

Julia Wieniawa, która jeszcze niedawno mówiła publicznie o „międzygalaktycznej więzi” z byłym partnerem, teraz wyraźnie komunikuje, że przeszłość jest już zamknięta. Nowy utwór, zapowiedź premiery i wyważony, ale stanowczy ton jej wpisów w social mediach wskazują na to, że artystka rozpoczyna kolejny etap – zawodowy i prywatny.