Kanye West znów zaskakuje świat! Raper, który od lat zmagał się z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, właśnie ujawnił, że prawdziwa przyczyna jego zachowania jest zupełnie inna.

Podczas rozmowy z Justinem LaBoyem w podcaście The Download, West – obecnie znany jako Ye – zdradził, że to jego żona, Bianca Censori, zasugerowała ponowną diagnozę. Według niej zachowanie rapera nie pasowało do typowych objawów bipolarnych, co skłoniło go do ponownej oceny swojego stanu zdrowia psychicznego.

Po konsultacjach ze specjalistą, który wcześniej pracował m.in. z Justinem Bieberem, potwierdzono, że Kanye ma autyzm. To ogromna zmiana w jego narracji o zdrowiu psychicznym, którą przez lata budował w mediach. Raper wyjaśnił, że to właśnie autyzm sprawia, że bywa uparty i nie daje sobie nic narzucić – niezależnie, czy chodzi o muzykę, modę czy kontrowersyjne poglądy. „Jeśli ktoś mówi mi, jak mam nagrać album, zrobię dokładnie odwrotnie” – powiedział West.

Raper przyznał, że od momentu nowej diagnozy nie przyjmuje żadnych leków. Powód? Obawia się, że mogłyby one stłumić jego kreatywność i wpłynąć na proces twórczy.

Chodzi o znalezienie czegoś, co nie blokuje kreatywności, bo to jest to, co wnoszę do świata – wyznał.

To nie pierwszy raz, kiedy raper sugeruje, że leki tłumiły jego twórcze myślenie. W 2019 roku napisał na Twitterze: „Od sześciu miesięcy nie biorę leków i znów czuję siebie”.

Artysta podkreślił, że jego największym problemem jest poczucie braku kontroli, co w przeszłości prowadziło go do publicznych wybuchów i kontrowersyjnych decyzji. Wspomniał nawet, że jego antysemickie wypowiedzi, które zakończyły jego współpracę z Adidasem w 2022 roku, były efektem tego, że nie chciał pozwolić, by ktoś inny kontrolował jego życie.

Nowe doniesienia na temat rapera wywołały lawinę spekulacji. Czy faktycznie jego zachowanie można tłumaczyć autyzmem, czy to kolejna próba kontrolowania narracji wokół własnej osoby?