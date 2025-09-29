Od miesięcy media żyją doniesieniami o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para oficjalnie potwierdziła zaręczyny, a w sieci wrze od spekulacji dotyczących daty i szczegółów uroczystości. Wczoraj nasz reporter zapytał aktorkę wprost o to, czy zdradzi kulisy ceremonii. Odpowiedź Cichopek była krótka, ale zaskakująca.

Przyjaciel Katarzyny Cichopek wygadał się na temat daty ślubu! „Ciężko jest…”

Katarzyna Cichopek podjęła zaskakującą decyzję w sprawie ślubu z Kurzajewskim. Tego nikt się nie spodziewał!

W lipcu para zamieściła na Instagramie romantyczne zdjęcie z Grecji, gdzie Kasia miała na sobie białą, zwiewną suknię. Podpis „My już po…” sprawił, że internauci zaczęli gratulować im ślubu i podróży poślubnej. Wówczas para musiała tłumaczyć, że to jedynie wakacyjne wspomnienie.

Kolejne tygodnie przyniosły jeszcze więcej plotek. Media donosiły, że data ślubu została już wyznaczona na 25 października, a najbliżsi otrzymali zaproszenia. Menedżer pary, Patryk Wolski, potwierdził jedynie, że ślub rzeczywiście jest w planach, ale szczegóły pozostają tajemnicą.

Na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego NIE BĘDZIE syna prezenterki?! Wiadomo, skąd taka decyzja

Podczas jubileuszowego odcinka „Tańca z Gwiazdami” nasz reporter zapytał aktorkę, czy zamierza uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego przygotowań do ceremonii. Cichopek najpierw z uśmiechem, a później stanowczo odpowiedziała:

Myślę, że te wszystkie informacje zachowamy dla siebie. To będzie dla was też piękna niespodzianka. Zapraszam na moje social media, tam wszystko wam pokażemy – oznajmiła.

Na dodatkowe pytanie, czy będzie milczeć jak grób, dodała krótko:

Jak zawsze. Ja bardzo mało mówię, to wszyscy dookoła mówią wiele.

Decyzja Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, by to właśnie w mediach społecznościowych dzielić się ze światem swoimi najważniejszymi chwilami, z pewnością spotka się z ogromnym uznaniem fanów. To dość nietypowy wybór, bo zazwyczaj gwiazdy chronią swoje życie osobiste i starają się oddzielać je od blasku fleszy. Kasia i Maciej zdecydowali jednak inaczej – i właśnie dlatego ich fani tak bardzo to doceniają.

Dzięki takiej otwartości para zaskarbiła sobie jeszcze większą sympatię internautów, którzy nie kryją, że nie mogą się doczekać momentu, kiedy będą mogli zobaczyć kulisy tego wyjątkowego dnia.