Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to znana i uwielbiana para prezenterów, którzy rozbudzają widzów o poranku w programie „Halo tu Polsat”. Tworzą oni nie tylko zawodowy duet, ale również i życiowy. Para już niebawem ma powiedzieć sobie „tak”, ale teraz do mediów dotarły doniesienia, że na uroczystości zabraknie syna celebrytki.

Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub. Na wydarzeniu zabraknie jej syna?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Od kilku dni w mediach aż huczy o ich zbliżającym się ślubie. Para ma wreszcie stanąć na ślubnym kobiercu, jednak szczegóły wciąż nie są znane, ponieważ chcą pewną część prywatności zachować dla siebie.

Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie – poinformował menadżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z „Pudelkiem”.

Wyszła na jaw data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Manager pary zabrał głos!

Media i fani pary już nie mogą doczekać się aż Kasia i Maciej powiedzą sobie „tak”. Niedawno w sieci padała jednak konkretna data, w której narzeczeni mają stanąć na ślubnym kobiercu.

25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają – informował „Świat Gwiazd”.

Do mediów dotarły teraz kolejne informacje ws. ich ceremonii. Jak donosi „Super Express” 16-letni syn aktorki Adam, nie będzie mógł pojawić się w tym wyjątkowym dniu, ponieważ przebywa na wymianie uczniowskiej w Argentynie. Za to młodsza pociecha prezenterki i aktorki podobno nie może się doczekać: