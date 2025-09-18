Na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego NIE BĘDZIE syna prezenterki?! Wiadomo, skąd taka decyzja
Na tą uroczystość chyba wszyscy czekają!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to znana i uwielbiana para prezenterów, którzy rozbudzają widzów o poranku w programie „Halo tu Polsat”. Tworzą oni nie tylko zawodowy duet, ale również i życiowy. Para już niebawem ma powiedzieć sobie „tak”, ale teraz do mediów dotarły doniesienia, że na uroczystości zabraknie syna celebrytki.
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub. Na wydarzeniu zabraknie jej syna?
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Od kilku dni w mediach aż huczy o ich zbliżającym się ślubie. Para ma wreszcie stanąć na ślubnym kobiercu, jednak szczegóły wciąż nie są znane, ponieważ chcą pewną część prywatności zachować dla siebie.
Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie – poinformował menadżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z „Pudelkiem”.
Wyszła na jaw data ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Manager pary zabrał głos!
Media i fani pary już nie mogą doczekać się aż Kasia i Maciej powiedzą sobie „tak”. Niedawno w sieci padała jednak konkretna data, w której narzeczeni mają stanąć na ślubnym kobiercu.
25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają – informował „Świat Gwiazd”.
Katarzyna Cichopek triumfuje! Okrzyknięta najcenniejszą kobiecą marką osobistą w Polsce
Do mediów dotarły teraz kolejne informacje ws. ich ceremonii. Jak donosi „Super Express” 16-letni syn aktorki Adam, nie będzie mógł pojawić się w tym wyjątkowym dniu, ponieważ przebywa na wymianie uczniowskiej w Argentynie. Za to młodsza pociecha prezenterki i aktorki podobno nie może się doczekać:
Kasia jest zasmucona. Chciałaby mieć tego dnia przy sobie oboje swoich dzieci. Ale przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa. Podróż w jedną stronę potrafi trwać nawet 30 godzin, z męczącymi przesiadkami. Helenka bardzo się cieszy i szykuje na ślub mamy. Ona ma 12 lat. To dla niej wielka frajda. Adama niestety nie będzie – ujawnia informator „Super Expressu”.
Anonim | 18 września 2025
A h te cudne żeby z górach co w tym w gębie nie miał szcza. Jak. Rutkowskiego eko tak tu, z polsznaru
Anonim | 18 września 2025
Tous w Kira szcze, z A OD co chcesz robić k. I sza bo c Żar w oonw z kurq C CH fani,y
Anonim | 18 września 2025
Fzu
Dzuquaxw Kira ah ah jej alf na będą brać ślub w Jerozolimie za łokieć nie ma też w z w roku dużo, tak 🙂↔️ listę, suka kat lsua to ains . Czy Bóg skarżył człowiek nie o niech nie trzeba skaczą, SA amie aj KUTQ metr poecdzyes w w każdym z k są, ma krzywda ściennych nie te sanatorium sz nie zbiera i są, gz WC a b
Ania | 18 września 2025
Jakie sakramentalne tak??? ślub cywilny porównujcie do kościelnego???
Co jest!? | 18 września 2025
Hej,nie wiem czy mi to puszczą,ale może-mam pytanie: czy może wiesz co się stało z pudelkiem?Rano jeszcze było po staremu,a teraz same artykuły do logowania,nie ma komentarzy..Pytam,bo wiem że fani takich portali zaglądają na różne:).Dzięki z góry.