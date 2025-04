Klaudia El Dursi wkracza w ostatnią fazę ciąży i… nie jest łatwo. W nowym odcinku cyklu „Mama El Dursi” przyznała wprost, że w trzecim trymestrze bywa wybuchowa, płaczliwa i rozdrażniona. Co więcej, jej młodszy syn nie miał problemu, by dorzucić swoje trzy grosze, komentując: „Wkurza się o wszystko, do czego można się przyczepić.”

Klaudia El Dursi nie radzi sobie z emocjami w trzecim trymestrze. „Wkurza się o wszystko” – mówi jej syn.

Klaudia El Dursi odlicza tygodnie do porodu, ale jak przyznaje – trzeci trymestr nie należy do najłatwiejszych. Gwiazda ,,Hotelu Paradise”, która jeszcze kilka tygodni temu spędzała czas w Hiszpanii, teraz coraz częściej mówi o trudnych emocjach i trudnościach z akceptacją ciążowych zmian. W nowym odcinku cyklu ,,Mama El Dursi” w ,,Dzień Dobry TVN” zdradziła, że zapanowanie nad nastrojem bywa dla niej sporym wyzwaniem.

Czuję, że ten etap faktycznie jest taki pod tytułem tej nerwowości, płaczliwości, wkurzania się. Krótki mam lont – przyznała bez ogródek.

Jej słowa szybko potwierdził syn Jan, który z humorem zauważył, że mama „wkurza się o wszystko, do czego można się przyczepić”.

Już wcześniej Klaudia zdradziła, że niełatwo pogodzić się jej z ciążowymi zmianami sylwetki. Teraz podjęła konkretne działania, by zadbać o ciało i ducha. W materiale TVN wzięła udział w sesji terapeutycznej, a także zdecydowała się na endermologię – bezpieczny zabieg poprawiający krążenie i zmniejszający opuchliznę, często wybierany przez przyszłe mamy w ostatnich miesiącach ciąży.

Już czuję ulgę – podsumowała z uśmiechem po zakończonej wizycie.

Ekspertki podkreślają, że trudne emocje w ciąży są normalne i związane z burzą hormonalną. Ale równie ważna, co techniki oddechowe, jest relacja z partnerem i sieć wsparcia. A Klaudia, jak sama przyznała, tego teraz bardzo potrzebuje.