Agnieszka Kotońska i jej mąż Artur stanowią jedną z najpopularniejszych par telewizyjnych. Teraz celebrytka opublikowała na Instagramie parę ujęć, w których pokazała, jak wyglądali z mężem w wieku 20 lat. Nie zabrakło także poruszającego wpisu, pełnego przemyśleń i refleksji.

Agnieszka i Artur Kotońscy rozgłos i sympatię widzów zyskali, biorąc udział w programie „Gogglebox. Przed telewizorem” , gdzie prosto ze swojej kanapy komentowali inne produkcje telewizyjne. Para miała także okazję wystąpić w „99 – Gra o wszystko”, a Agnieszka dodatkowo spróbowała swoich sił w 2. edycji programu „Królowa Przetrwania”.

Jakiś czas temu szerokim echem obił się rzekomy kryzys pary. W mediach nie brakowało różnych spekulacji, jednak już dziś nie ma żadnych wątpliwości, że Kotońscy wiodą szczęśliwe i udane małżeństwo. Choć nie zawsze było tak kolorowo. Teraz Agnieszka Kotońska opublikowała na swoim Instastories kadry, na których z mężem mają po około 20 lat. Pod zamieszczonymi zdjęciami celebrytka zdobyła się także na kilka osobistych wyznań.

Agnieszka wyznała również, że choć teraz wszystko się układa, nie zawsze było łatwo. Kotońska przyznała, że jeszcze jako dzieci przyrzekli sobie być do końca razem, choć nie zabrakło po drodze dramatów czy zwątpienia.

Szczerze? Nie było łatwo. Dwójka dzieciaków z podstawówki stanęła naprzeciwko siebie i przyrzekała – przed Bogiem, przed sobą – że razem do końca życia. Na dobre i na złe. I to „złe” przyszło nieraz. Były kłótnie, były dramaty, były chwile zwątpienia. Ale nadal jesteśmy razem. Bo życie to nie tylko kwiaty, cukierki i te najpiękniejsze momenty. Życie to też trudne decyzje, które czasem zostawiają ślad. Ale jeśli miłość jest prawdziwa – przetrwa wszystko. My jesteśmy tego dowodem – dodała.