Agnieszka Kotońska to osobowość telewizyjna, a także influencerka, która na przestrzeni ostatnich lat przeszła jedną z największych metamorfoz w polskim show-biznesie. 48-latka zdecydowała się niedawno także na kolejną zmianę, której efektami podzieliła się właśnie w social mediach.

Agnieszka Kotońska rozgłos i sympatię widzów zyskała, biorąc udział w programie „Gogglebox. Przed telewizorem” , gdzie prosto ze swojej kanapy wraz z mężem i synem komentowali inne produkcje telewizyjne. Celebrytka spróbowała także swoich sił w programie„99 – Gra o wszystko”oraz w 2. edycji programu „Królowa Przetrwania”.

Poza tym Kotońska jest stale aktywna w social mediach, gdzie dzieli się z internautami swoim życiem. Tym razem celebrytka uraczyła obserwatorów metamorfozą po operacji biustu. W najnowszym poście wyznała także, że było jej to największe marzenie od kilku lat, a szczególnie po utracie 40 kg.

Tak 20 marca zrobiłam cycki. Operacja odbyła się w Czechach. Dlaczego? Bo marzyłam o tym od lat. A jak zrzucisz kilkanaście (albo i kilkadziesiąt) kilo, to wiesz… wszystko spada. Biust po prostu przestał być „ten”, więc powiedziałam sobie: działamy, dziewczyno! Czy bałam się operacji biustu? No jasne, że tak! Ale byłam w najlepszych rękach u profesjonalistów, którzy wiedzieli, co robią – pisała Kotońska na Instagramie.