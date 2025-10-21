W warszawskim sądzie na Pradze trwa proces, który już zdobył szerokie zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Aktorka Katarzyna Cichopek zdecydowała się wystąpić na drogę sądową przeciwko Paulinie Smaszcz, oskarżając ją o naruszenie dóbr osobistych. Przedmiotem sporu są wypowiedzi publiczne i relacje medialne dotyczące związku Cichopek z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim.

Katarzyna Cichopek we wtorek nie pojawiła się w sądzie, jednak jej obecność nie była wymagana, reprezentował ją pełnomocnik. Aktorka, jak podkreślają jej prawnicy, w pełni zaufała swojemu zespołowi i postanowiła nie uczestniczyć osobiście w tej części postępowania.

Paulina Smaszcz również nie dotarła na rozprawę. Według nieoficjalnych informacji, była żona Macieja Kurzajewskiego przebywa obecnie na wakacjach. Jej nieobecność wzbudziła spore zainteresowanie mediów, zwłaszcza że to właśnie ona jest pozwaną w sprawie.

Na sali pojawił się natomiast Maciej Kurzajewski, partner Katarzyny Cichopek i jeden z kluczowych świadków w procesie. Dziennikarz przybył do sądu kilka minut przed rozpoczęciem rozprawy. Jak relacjonował obecny na miejscu reporter Pudelka, Kurzajewski był spokojny i skupiony, unikał mediów.

Wtorkowe posiedzenie sądu poświęcone jest przede wszystkim przesłuchaniu czterech świadków. Wśród nich znaleźli się:

Maciej Kurzajewski – partner Katarzyny Cichopek i dziennikarz, który jako pierwszy pojawił się w sądzie. Reporterzy zauważyli, że zachowywał spokój, unikał kontaktu z mediami i w milczeniu udał się do sali rozpraw.

Justyna Skrzypek – specjalistka PR, która również stawiła się osobiście. W oczekiwaniu na wezwanie na salę prowadziła krótką rozmowę z Kurzajewskim.

Anna Mucha – aktorka i przyjaciółka Katarzyny Cichopek, której zeznania odbywają się zdalnie. Mucha ma opowiedzieć o kulisach medialnych doniesień dotyczących życia prywatnego Cichopek oraz o wpływie publikacji Pauliny Smaszcz na jej reputację.

Joanna Kurska – producentka i była wicedyrektor Telewizji Polskiej, także zeznająca zdalnie.