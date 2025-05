Dzisiaj (14 maja) odbyła się kolejna sprawa z powództwa Macieja Kurzajewskiego, który oskarżył Paulinę Smaszcz o naruszenie dóbr osobistych. Na miejscu nie zabrakło również partnerki dziennikarza, która podczas rozprawy nagle wygłosiła oświadczenie, a tuż po mniej zdradziła, na co przeznaczą ewentualnie wygrany proces.

Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek i Paulina Smaszcz po raz kolejny spotkali się w sądzie. Konflikt między ex małżonkami i nową partnerką dziennikarza trwa już od dłuższego czasu, a wraz z nimi ciągnie się sprawa sądowa. Tym razem zainteresowani spotkali się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w wyniku pozwu Kurzajewskiego, który zarzucił byłej żonie naruszenie dóbr osobistych. Warto wspomnieć, że w kwietniu odbyła się głośna rozprawa z tego samego powodu jednak z powództwa Katarzyny Cichopek.

Podczas dzisiejszej rozprawy to Katarzyna Cichopek wspierała ukochanego i zjawiła się również, żeby zeznawać. Co więcej, w trakcie trwania sprawy aktorka nagle postanowiła wygłosić osobiste oświadczenie, które brzmiało:

Cieszę się, że po dwóch latach mogłam powiedzieć prawdę. (…) To jest duży sukces. My jesteśmy spokojni, czekamy na sprawiedliwe rozstrzygnięcie tej sprawy, która w najbliższym czasie na pewno się nie skończy. Skupiamy się na swoim życiu, jesteśmy szczęśliwi. Mamy piękne życie. (…) Powiedziałam absolutnie wszystko, co chciałam powiedzieć, dokładnie wskazując daty różnych wydarzeń, które miały miejsce. Więcej szczegółów nie będę mówić, bo razem z Maćkiem podjęliśmy decyzję, że to nie ma sensu – cytuje „Pudelek” słowa Cichopek.