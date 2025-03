W połowie stycznia Magda Modra i Marek Krupski wywołali w sieci sporą aferę po sylwestrowej nocy. Lokalny portal ze Szczecina opisał sytuacje z udziałem pary, którzy mieli być nieprzygotowani do koncertu prezydenckiego w Filharmonii:

„Goście zażenowani prowadzącymi Koncerty prezydenckie w Filharmonii. Dyrektor w pewnym momencie… zastąpił konferansjera” – brzmi tytuł publikacji na łamach wszczecinie.pl.

Goście Filharmonii ZAŻENOWANI zachowaniem Magdy Modrej i Marka Krupskiego: „Kompletnie nieprzygotowani”

Magda Modra komentuje aferę z filharmonią szczecińską

Magda Modra i Marek Krupski wydali oświadczenie, z którego wynika, że para podjęła kroki prawne. Ponadto nic nie wiedzieli o wstrzymaniu wypłaty:

Informację o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia uzyskaliśmy z artykułów zamieszczonych w internecie. Wobec powyższych działań uderzających w nasze dobre imię jak i nasze dobra osobiste zmuszeni jesteśmy do skierowania sprawy do kancelarii adwokackiej celem podjęcia dalszych kroków prawnych – oświadczył Marek Krupski i Magda Modra.

Ostatnio „Świat Gwiazd” zapytał Magdalenę Modrę, czy otrzymali z mężem wynagrodzenia. Jak się okazuje, filharmonia szczecińska wciąż nie wypłaciła im należności:

Do tej pory nie dostaliśmy pieniędzy. Spokojnie czekamy na przelew, jeszcze nie minął termin zapisany w umowie – przekazała.

Magda Modra i Marek Krupski wydali oświadczenie po oskarżeniach dyrektora filharmonii

Następnie zapowiedziała, że jeżeli nie dostaną wynagrodzenia, to podejmą kroki prawne:

„Jeśli minie i nadal nie będzie naszego wynagrodzenia, idziemy do sądu. Najpierw pismo przedprocesowe, a potem pozew. Zgodnie z prawem. Ja już się tym nie zajmuję. Oddałam sprawę prawnikowi i on działa. Skupiam się na pracy i staram się nie myśleć o tym. Najważniejsze to zachować spokój, tylko spokój nas uratuje” – powiedziała podczas rozmowy z portalem Świat Gwiazd.

Następnie wróciła pamięcią do tego dnia i pamięta, że nikt wówczas nie miał do nich zastrzeżeń: