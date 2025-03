Do tego Maja Rutkowska miała podczas imprezy aż trzy kreacje. Pierwsza w różowe frędzle, druga satynowa w kolorze różowym, a trzecia cała czarna z piórami.

Maja Rutkowska i Krzysztof Rutkowski lubią celebrować z pompą wszystkie wydarzenia. W ubiegłym roku odnowili przysięgę małżeńską, na której było ponad 200 gości, a media rozpisywały się o parze przez kolejne tygodnie.

17 sierpnia obchodziliśmy piątą rocznicę ślubu. Imprezę zrobiliśmy w Sandomierzu. Maja dostała ode mnie w prezencie najnowsze BMW 7. Jedyny taki model w tym kolorze w Polsce. To taki prezent od serca. Nie tylko luksus i wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Maja jest warta wszystkiego, co najlepsze i najdroższe. Tą potężną limuzyną będzie sobie jeździć na co dzień i odwozić naszego syna do szkoły – mówił „Super Expressowi” Krzysztof Rutkowski.