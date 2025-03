Krzysztof Rutkowski to jeden z najpopularniejszych detektywów w Polsce, a zarazem osobowość medialna. Teraz będąc gościem u Żurnalisty, opowiedział, jak luksusowa i wystawna komunia syna przerodziła się w hejt i chęć jego zniszczenia.

Temat, który swego czasu wzbudził ogromne kontrowersje w mediach, dotyczył Krzysztofa Rutkowskiego Juniora, czyli syna Rutkowskiego. Rodzice wyprawili mu bardzo wystawne i luksusowe przyjęcie komunijne za kilkaset tysięcy złotych. Mało tego, rodzice Krzysztofa Juniora w prezencie podarowali swojemu dziecku wymarzone BMW E36 za około 200 tysięcy złotych oraz samochód elektryczny za 37 tysięcy.

Teraz Rutkowski w wywiadzie u Żurnalisty przyznał, że komunia syna była ogniwem zapalnym, do wielkiej zazdrości i agresji, która się na niego wylała, a nawet spowodowała chęć zniszczenia go przez jeden z Warszawskich portali.

Mamy jeden z portali, który przyjął szczególny atak na mnie, ale wiesz diabeł atakuje dobrą duszę (…). Oczywiście komunia, która była tak szeroko opisywana, była tematem do dyskusji księży, polityków, dziennikarzy czy tak wolno synowi popuszczać, kupować samochody w prezencie. I to było pewnego rodzaju odpalenie się wielu ludzi, którzy z zawiści i zazdrości nie wytrzymali – wyznał Rutkowski.

Detektyw tłumaczył, że atak jednego z portali, który zarzucił mu szemrane biznesy czy wyłudzenia, nie miał nic wspólnego z realiami. Dodatkowo stwierdził, że ludzie nie mogą pogodzić się z jego sukcesem, stąd chęć jego upadku.

Myślę, że to był ten zapalnik, który się odpalił również m.in.dla tego portalu, ponieważ po komunii zatelefonowała moja była żona Ania i mówi: „Słuchaj Krzysztof telefonował do mnie dziennikarz (…) i chciał uzyskać jak najgorsze informacje na twój temat”(…). Ja się nie wstydzę patrzeć w lustro, ponieważ ja nie zrobiłem nic złego (…). Jedyne czego nie mogą mi wybaczyć to sukcesu (…) tego, że jestem szczęśliwy – dodał Rutkowski.