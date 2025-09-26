Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Celebrytka była o krok od odpadnięcia z reality show, ale dzięki interwencji Krzysztofa dotarła na plan programu.
Maja Rutkowski przeżyła chwile grozy jeszcze zanim pojawiła się na planie „Królowej przetrwania”. Gwiazda reality show mówiła o skradzionym paszporcie i deportacji, co mogło przekreślić jej udział w programie. Ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie, a to za sprawą Krzysztofa Rutkowskiego.
Maja Rutkowski pokazała się w biknii i zapowiada: „Jeszcze 10 kg i będę idealna”
Maja Rutkowski uratowana w ostatniej chwili! Jej mąż wkroczył do akcji
Nowa edycja „Królowej przetrwania” kręcona na Sri Lance od początku wzbudza emocje, ale to, co spotkało Maję Rutkowski, mogło całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Celebrytka miała ogromnego pecha już w trakcie podróży – na lotnisku zorientowała się, że skradziono jej paszport.
Wielkie zmiany w „Królowej przetrwania”. Gwiazda TVN-u poprowadzi reality show!
Na Instagramie nie kryła łez, mówiąc wprost, że grozi jej deportacja i cały wysiłek związany z przygotowaniami może pójść na marne.
Jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport. Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę. Jestem deportowana -mówiła załamana.
Wydawało się, że to koniec przygody Mai w show, ale niespodziewanie sytuacja obróciła się o 180 stopni. Do akcji wkroczył Krzysztof Rutkowski, który pomógł odzyskać dokument. Na najnowszym nagraniu celebrytka pokazała paszport w ręku i z uśmiechem oznajmiła, że w końcu może ruszyć na plan.
Na mojego ukochanego męża zawsze mogę liczyć. Pierwszym samolotem z Dubaju wrócił do mnie paszport. Teraz jadę na zdjęcia – cieszyła się Maja, zapowiadając, że niedługo zdradzi kulisy całej historii.
Dzięki interwencji Krzysztofa, udział Mai Rutkowski w „Królowej przetrwania” został uratowany w ostatniej chwili. Teraz fani mogą być pewni, że zobaczą ją w programie.
Anonim | 26 września 2025
Kristof walczył w klatce zdjęć nie bylo