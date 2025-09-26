Maja Rutkowski przeżyła chwile grozy jeszcze zanim pojawiła się na planie „Królowej przetrwania”. Gwiazda reality show mówiła o skradzionym paszporcie i deportacji, co mogło przekreślić jej udział w programie. Ostatecznie wszystko skończyło się szczęśliwie, a to za sprawą Krzysztofa Rutkowskiego.

Nowa edycja „Królowej przetrwania” kręcona na Sri Lance od początku wzbudza emocje, ale to, co spotkało Maję Rutkowski, mogło całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Celebrytka miała ogromnego pecha już w trakcie podróży – na lotnisku zorientowała się, że skradziono jej paszport.

Na Instagramie nie kryła łez, mówiąc wprost, że grozi jej deportacja i cały wysiłek związany z przygotowaniami może pójść na marne.