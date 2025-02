Mama Ginekolog udzieliła ostatnio wywiadu, podczas którego wyznała kilka zaskakujących faktów, które miały miejsce w jej domu rodzinnym. Jak sama przyznaje, na tamten moment było to coś naprawdę nieoczywistego, co mogło wzbudzać pewne kontrowersje.

Nicole Sochacki-Wójcicka jest specjalistą ginekologiem-położnikiem, która jakiś czas temu zasłynęła w świecie internetowym jako Mama Ginekolog. Poza tym, aktywnie prowadzi social media i spełnia się w roli influencerki. Jej Instagram śledzi już niemal 1 mln obserwatorów. Lekarka już kiedyś wyznała, że dorastała w bogatej rodzinie, jednak nigdy nie wspominała wiele o tym, co działo się za drzwiami jej domu.

Teraz Mama Ginekolog w rozmowie z Żurnalistą opowiedziała o nieznanych dotychczas faktach, które dotyczyły jej rodziców. Influencerka przyznała, że w jej domu rodzinnym odbywały się niesamowite imprezy jak na tamte czasy. Każda impreza nie mogła odbyć się bez muzyki, całej aranżacji, dodatkowych atrakcji, a w ramach dzisiejszego cateringu był zamawiany cały prosiak oraz inne przekąski.

Moi rodzice byli mega imprezowi, to też trzeba powiedzieć. Ja pamiętam pełno imprez u nas. To były takie imprezy robione naprawdę z rozmachem. Musiały być klauny, magik i nie wiem co, jacyś animatorzy. Wiesz lata 80., 90. to nie było takie oczywiste, że takie osoby przychodzą. U nas na wszystkich imprezach był jakiś DJ, światła były montowane (…) No i tata to był taki party guy – powiedziała Mama ginekolog.