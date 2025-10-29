Marcin Hakiel wbija szpilę byłej żonie! O ślubie Cichopek mówi tylko jedno: „Wierności, wolności”
Zimny jak lód komentarz!
Choć ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie to Marcin Hakiel, który jest byłym mężem aktorki, zachował pełen spokój. W rozmowie z ,,Telemagazynem” tancerz zdradził, że cała sytuacja nie robi na nim większego wrażenia.
Mnie to nie rusza. Co tam można życzyć? Wierności, wolności. Niech się bawią — powiedział krótko.
Marcin Hakiel już komentuje ślub Cichopek. Poszła krótka riposta!
Równie powściągliwa była jego obecna partnerka Dominika Serowska, która na pytanie o życzenia dla nowożeńców odpowiedziała tylko jednym słowem: „Nie”.
W dniu ceremonii Marcin Hakiel opublikował w sieci nagranie, na którym tańczy w rytm energetycznej muzyki. Filmik opatrzył wymownym podpisem:
Kiedy dzwonią do ciebie, żebyś skomentował ślub byłej żony… a ty świetnie bawisz się na planie ,,99 – gra o wszystko”.
To kolejny dowód, że tancerz odcina się od przeszłości i skupia na nowym etapie życia u boku Dominiki Serowskiej oraz na relacji z synem.
Anonim | 30 października 2025
Wierny to on nie był ale widać po tych zyczeniach że żyłka mu pęka z zazdrości tym bardziej ze już trzeba samemu za robote sie wziąć i zarabiac na utrzymanie Romcia
Obserwator | 29 października 2025
Strasznie ją kocha , szkoda że im się nie udało …
Zuzia | 29 października 2025
Ta lala Hakiela to bardzo toksyczna osoba!
Oczy nie klamia!