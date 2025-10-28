W ubiegły weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie zostali małżeństwem. Na wydarzeniu zjawiła się rodzina, bliscy oraz przyjaciele ze świata show-biznesu, jednak mimo zaproszenia zabrakło Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu. Teraz ujawniono, dlaczego się nie pojawił.

Na to wydarzenie czekali chyba wszyscy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wreszcie stanęli na ślubnym kobiercu i 25 października powiedzieli sobie „tak”. Zarówno ceremonia, jak i wesele odbyło się w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. W sobotę odbyły się główne uroczystości, natomiast w poprawiny zorganizowano aktywności sportowe, zgodnie z prośbą zawartą w zaproszeniach.

Ceremonia ślubna i wesele było perfekcyjnie zorganizowane. Nie zabrakło bajecznych dekoracji w stylu glamour, muzyki na żywo, wykwintnych potraw czy wielu atrakcji. Największym zaskoczeniem była chyba jednak panna młoda, która wystąpiła tego dnia aż w czterech różnych kreacjach.

Aktorka i dziennikarz na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Na ich liście gości zaleźli się m.in. Aleksander Sikora, Jan i Lenka Klimentowie, Joanna i Jacek Kurscy, Agnieszka Hyży, Mateusz Gessler, Marcin Mroczek, Ewa Wachowicz czy Edward Miszczak.

Niestety ku zdziwieniu wielu dyrektor programowy Polsatu i zarazem pracodawca państwa młodych, czyli Edward Miszczak nie pojawił się na wydarzeniu. Teraz w jednym z wywiadów Agnieszka Hyży, pracująca w „Halo tu Polsat”, ujawniła, co stało za jego nieobecnością.