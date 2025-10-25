Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to dziś najgorętszy temat w polskim show-biznesie. Zbliżająca się ceremonia jest pełna emocji, ale też medialnych reakcji. Jedną z nich zapewnił Marcin Hakiel, który w dniu ślubu byłej żony nagrał zaskakujący filmik, w którym komentuje uroczystość.

Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…

Wiadomo co Marcin Hakiel robi w czasie ślubu Cichopek. Tak podsumował cały szum medialny

25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Ich ślub odbył się z dala od kamer, w luksusowym hotelu „Drób” położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Uroczystość, na którą zaproszono około 140 gości, zdominowała dziś wszystkie nagłówki.

Jak ujawniają źródła „Faktu”, wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Ewa Wachowicz, Monika Pyrek, Mateusz Gessler, Joanna Kurska i Mateusz Kusznierewicz. Nie zabrakło więc bliskich przyjaciół pary – zarówno z branży telewizyjnej, jak i sportowej.

Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)

Jednej osoby jednak na pewno tam nie było. Marcin Hakiel, były mąż Katarzyny Cichopek, nie pojawił się na uroczystości. Od czasu rozwodu relacje między nim a aktorką pozostają chłodne, a tancerz koncentruje się obecnie na nowej rodzinie i swoich projektach zawodowych.

W dniu, w którym cała Polska żyła ślubem jego byłej żony, Hakiel przebywał na planie programu „99 – gra o wszystko”, który wiosną zadebiutuje na antenie TTV. Zamiast udzielać komentarzy mediom, nagrał krótki filmik, którym rozbawił internautów.

Kiedy dzwonią do ciebie, żebyś skomentował ślub byłej żony… A ty świetnie bawisz się na planie „99 – gra o wszystko” – napisał Hakiel w opisie nagrania, prezentując przy tym wymowny układ taneczny.

Filmik w kilka godzin zebrał tysiące reakcji. Internauci nie kryli, że doceniają dystans, z jakim tancerz podszedł do sytuacji. „Brawo za klasę i poczucie humoru”, „Tak trzeba żyć!”, „Najlepsza reakcja, jaką można sobie wyobrazić” – piszą komentujący.

Smaszcz wygadała się, co będzie robić w dniu ślubu Cichopek i Kurzajewskiego! Wzniesie toast?

Wygląda na to, że Marcin Hakiel z przeszłością się rozliczył i zamiast śledzić medialny szum wokół ślubu byłej żony, postawił na taniec i pozytywną energię.