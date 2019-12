W Stanach Zjednoczonych od lat mówi się, że pracownicy gastronomi między innymi kelner, kucharz, czy manager sali są niedostatecznie wynagradzani – żyją głównie z napiwków. Dlatego dla Amerykanów jest obowiązkiem zostawienie napiwku, który często jest już doliczony do rachunku.

Mariah Carey nie zostawiła napiwku

Dlatego, kiedy tylko amerykańskie media dowiedziały się, że Mariah Carey i jej zespół nie zapłacili za napiwek, wybuchł skandal. Podobno piosenkarka ze swoim zespołem, kiedy grała w Hard Rock Hotel & Casino w Atlantic City podczas trasy „All I Want for Christmas Is You” zamówiła jedzenie na wynos.

Jeden ze świadków zdradził, że szef kuchni Will Savarese przygotował posiłek ze szczególną uwagą, aby upewnić się, że wszystko jest idealnie i na najwyższym poziomie. Zamówienie składało się z homara, steka, pieczonego kurczaka, łososia, ciasta, dania z makaronu i sałatki ze szpinakiem.

Rachunek wyszedł na sumę 493,67 dolarów. Artystka dała kelnerowi 500 dolarów i z powrotem wzięła resztę – 6,33 dolarów.