Marianna Schreiber skomentowała rozstanie Kubickiej i Barona: „Najwidoczniej tak lubi…”

Marianna Schreiber po powrocie z „Królowych Przetrwania” nie daje o sobie zapomnieć. Od dłuższego czasu jej Instagramowe relacje to prawdziwy mix tematów – od refleksji na temat show-biznesu, przez komentarze do bieżących wydarzeń, aż po analizę tego, co dzieje się w polskich mediach. Ostatnio chętnie wypowiadała się m.in. o „Tańcu z Gwiazdami” czy aferach celebrytów zatrzymanych przez CBŚ. Teraz przyszła pora na rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, które w ostatnich dniach wywołało spore emocje.

Marianna Schreiber w natarciu! Teraz skomentowała rozstanie Sandry Kubickiej i Barona…

Marianna Schreiber w swojej relacji na Instagramie postanowiła zwrócić uwagę na coś, co – jej zdaniem – jest ewidentnym dowodem na podwójne standardy w polskim show-biznesie. Wprost zasugerowała, że gdyby kobieta miała na koncie tyle związków, co Baron, zostałaby zaszufladkowana w zupełnie inny sposób niż on:

To jest niebywałe, jak w naszym społeczeństwie mężczyznom wszystko wypada, a kobietom już nic. Prosty przykład: gdyby jakaś celebrytka miała tyle relacji, quasi związków czy przygód co Baron, to dawno byłaby wyzywana od kobiet lekkich obyczajów. A on? No po prostu ‚najwidoczniej tak lubi’. Widzicie to?

Sandra Kubicka i Aleksander Baron uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w show-biznesie. Ich związek rozwijał się dynamicznie – w kwietniu zeszłego roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a kilka tygodni później na świecie pojawił się ich syn, Leonard.

Niestety, sielanka nie trwała długo – Sandra przyznała, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód, jednak dopiero teraz zdecydowała się podzielić tą informacją publicznie.

Nie tylko Marianna Schreiber zdecydowała się wypowiedzieć na temat zakończenia małżeństwa Sandry i Barona. Do sprawy odniosło się już kilka znanych osób m. in. Agnieszka Kaczorowska.

W rozmowie z Jastrząb Post tancerka nie ukrywała, że nie chce oceniać sytuacji innych par, zwłaszcza że sama zmaga się teraz z własnym rozwodem. Zamiast komentarza czy „złotej rady” dla Sandry Kubickiej, ograniczyła się do lakonicznej i bardzo dyplomatycznej odpowiedzi:

Nie jestem osobą, która powinna udzielać rad. Każde życie jest inne. Wszystko wygląda inaczej. Dużo siły życzę. – podsumowała.

Również pod postem Sandry Kubickiej pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od znanych influencerów i celebrytów, w tym Maffashion i Agaty Rubik, które nie kryły solidarności z modelką w tym trudnym dla niej czasie.