Marianna Schreiber i Agnieszka Kaczorowska nie darzą się sympatią, co było widać już w programie Królowa przetrwania. Między celebrytkami wielokrotnie dochodziło do spięć, a ich stosunki można było określić jako lodowate. Tym bardziej zaskakujące jest najnowsze wyznanie Marianny na jej kanale YouTube, gdzie oceniła pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami.

Schreiber nie wytrzymała do końca, ale i tak rozlicza rywalki! „Żmije w ludzkiej skórze”

Marianna Schreiber zaskoczyła opinią o Agnieszce Kaczorowskiej! Jeszcze niedawno mówiła, że „zrobiła wiele złego”…

Wbrew oczekiwaniom, Marianna nie wykorzystała okazji, by po raz kolejny skrytykować Kaczorowską – wręcz przeciwnie! Jej taneczny występ oceniła bardzo pozytywnie, choć nie obyło się bez kąśliwych uwag.

Wiele osób myśli, że będę ją tu specjalnie krytykować, a tu was zaskoczę! – zaczęła Marianna.

Dodała jednak: ,,O ile uważam, że Agnieszka daje bardzo zły przykład młodym ludziom i jest człowiekiem, który zrobił wiele złego, to tutaj nie można jej odebrać talentu i zdolności do tańca. Bardzo mi się podobał ten taniec. Myślę, że Filip ma bardzo duży potencjał. Tak bym to oceniła.„

Marianna Schreiber i Agnieszka Kaczorowska poznały się bliżej w programie Królowa przetrwania, gdzie ich relacja była, delikatnie mówiąc, napięta. Marianna wielokrotnie dawała do zrozumienia, że nie przepada za tancerką i zarzucała jej m.in. „toksyczne podejście do życia” czy „kreowanie fałszywego wizerunku”. Sama aktorka starała się nie wdawać w publiczne przepychanki, ale widzowie programu doskonale widzieli, że między paniami ewidentnie iskrzyło.

Pytanie, czy Marianna rzeczywiście zmienia zdanie na temat Agnieszki Kaczorowskiej, czy to tylko chwilowy przebłysk obiektywizmu. W końcu kilka zdań pochwały to nadal mało w stosunku do fali krytyki, jaką wcześniej kierowała w stronę tancerki.