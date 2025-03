Od dawna nie działo się dobrze w małżeństwie Sandry Kubickiej, chociaż ostatnio wylecieli na wakacje do Tajlandii i wydawało się, że jest już u nich wszystko dobrze. Niestety…

Ostatnio Kubicka opublikowała zdjęcie na InstaStory, na którym zdradziła, że choć uśmiecha się w pracy, w rzeczywistości nie jest jej do śmiechu: „Prawda jest taka, że praca to moja terapia, kocham to, co robię i daje mi to ogromne szczęście. Zapominam wtedy o tym, co mnie boli w środku” – zaczęła modelka.

Następnie wyznała, że tego dnia płakała, ale nie ze szczęścia. Przyznała, że fani już zauważyli jej smutne spojrzenie, bo dostaje od nich mnóstwo wiadomości.

Niedługo wszystko Wam powiem, bo już dłużej nie mogę tego dusić w sobie, mam też dość uciszania mnie i mam już gdzieś konsekwencje – dodała tajemniczo.

Z kolei dziś celebrytka wrzuciła fragment z wczorajszego odcinka The Voice of Poland, w którym jej mąż zasiada w jury. W wideo słyszymy jak jej partner odbiera telefon i zwraca się do głosu w słuchawce: ,,Halo? Cześć kochanie..”.

Myślałam, że dzwoni do mnie, no ale niestety, to nie byłam ja…Mam pytanie do Was, czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet ,,kochanie”, czy tylko mój tak robi? – napisała Sandra.

Kilka godzin później opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu z Aleksandrem Baronem. Ujawniała, że pozew o rozwód złożyła już w grudniu: