Melania Trump, choć na co dzień trzyma się w cieniu swojego męża, ma na niego większy wpływ, niż mogłoby się wydawać. Według autora książki o powrocie Donalda Trumpa do władzy, była modelka nie tylko wspiera go politycznie, ale i pilnuje, by dobrze się prezentował.

Melania Trump rządzi nie tylko w domu? „Doradza Trumpowi w kwestii wizerunku”

Melania Trump, choć unika medialnego zgiełku i sporadycznie pojawia się publicznie, za kulisami pełni rolę „kluczowej doradczyni” swojego męża. Zdaniem dziennikarza Alexa Isenstadta, autorka książki Revenge: The Inside Story of Trump’s Return to Power, była modelka nie ogranicza się tylko do roli żony i pierwszej damy.

Według autora Melania jest niezwykle zaangażowana w wizerunek Donalda Trumpa. Doradza mu w kwestiach „stylu i prezencji”, co nikogo nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę jej doświadczenie w branży modowej. „Jest osobą, która bardzo dba o wygląd i prezentację” – podkreślił autor.

Melania nie zawsze jednak zgadza się z tym, co robi jej mąż. Autor książki twierdzi, że pierwsza dama nie jest fanką charakterystycznego „tańca” Trumpa na wiecach wyborczych. Mimo to para miała swój moment podczas balu inauguracyjnego, kiedy prezydent pokazał swoje taneczne umiejętności u jej boku.

Ostatnio Melania Trump wróciła do obowiązków pierwszej damy, a przy okazji ogłosiła, że powstaje o niej dokument. W rozmowie z Fox & Friends zdradziła, że produkcja rozpoczęła się w listopadzie i ma ukazać jej codzienne życie oraz kulisy powrotu do Białego Domu.

„To dzień po dniu – od momentu przejęcia urzędu, przez przeprowadzkę do Białego Domu, aż po organizację pracy w biurze pierwszej damy” – wyjaśniła.

