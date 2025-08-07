Wczoraj wieczorem napłynęła do nas smutna wiadomość z domu rodzinnego Brada Pitta. Dwa dni temu zmarła jego mama Jane Etta Pitt w wieku 84 lat. Na ten moment aktor nie odniósł się do śmierci tak bliskiej osoby, manager aktora także odmówił udzielenia komentarza.

Nie żyje Jane Etta Pitt

Później informację o śmierci Jane Etta Pit potwierdziła bratanica aktora, Sydney Pitt, która pożegnała babcię na swoich mediach społecznościowych:

Moja słodka babciu, Jane Etta, nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście, ale świadomość, że w końcu możesz śpiewać, tańczyć i malować, czyni to odrobinę łatwiejszym – napisała Sydney, córka młodszego brata Brada.

Sydney zdradziła, że wnuki miały specjalne dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, które organizowała im babcia: