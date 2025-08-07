Nie żyje mama Brada Pitta. Aktor jeszcze niedawno o niej wspominał
Siostrzenica aktora ujawniła na Instagramie, jak kochana była ich babcia.
Wczoraj wieczorem napłynęła do nas smutna wiadomość z domu rodzinnego Brada Pitta. Dwa dni temu zmarła jego mama Jane Etta Pitt w wieku 84 lat. Na ten moment aktor nie odniósł się do śmierci tak bliskiej osoby, manager aktora także odmówił udzielenia komentarza.
Brad Pitt brutalnie ODCINA SIĘ od swoich dzieci! Angelina Jolie odpowiada z wściekłością
Nie żyje Jane Etta Pitt
Później informację o śmierci Jane Etta Pit potwierdziła bratanica aktora, Sydney Pitt, która pożegnała babcię na swoich mediach społecznościowych:
Moja słodka babciu, Jane Etta, nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście, ale świadomość, że w końcu możesz śpiewać, tańczyć i malować, czyni to odrobinę łatwiejszym – napisała Sydney, córka młodszego brata Brada.
Brad Pitt przyłapany z NOWĄ partnerką! Kim zastąpił Angelinę Jolie? (FOTO)
Sydney zdradziła, że wnuki miały specjalne dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, które organizowała im babcia:
Cały dzień mogliśmy robić, co tylko chcieliśmy […] Mój dzień zazwyczaj zaczynał się od bananów na śniadanie, godziny grania w Trouble, jakaś robótka ręczna, wspólna jazda na każdej karuzeli w Silver Dollar City, kolacja w Olive Garden z tatą, minigolf, gdzie pomagała mi celować… i kończyliśmy wieczór oglądaniem Paulie, aż zasnęliśmy.
Pitt jeszcze niedawno wspomniał o swojej mamie podczas trasy promującej najnowszy film F1. Podczas programu Today aktor powiedział, że jego mama Jane oglądała go właśnie w porannym programie w domu.
Muszę się przywitać z moją mamą, bo ona ogląda Cię każdego ranka – powiedział z szerokim uśmiechem na twarzy, po czym pomachał do mamy: „Dla Jane Pitt. Kocham cię, mamo”.
Jane Pitt miała trójkę dzieci z mężem Williamem: synów Brada i Douga oraz córkę Julie. Brad był niezwykle związany ze swoją mamą, była spoiwem rozbudowanego klanu Pittów. Zasłynęła z tego, że zaledwie 5 lat temu zorganizowała wielką imprezę dla całej rodziny.
W wywiadzie z 2018 roku mówiła, że jest dumna ze swoich synów i córki. „Gdy widzą potrzebujących, zatrzymują się i starają się im pomóc – mówiła Jane Pitt dla WorldServe International.
Brad Pitt po 6 latach zakończył batalię sądową z Jolie! Tak teraz wygląda jego życie: „Czuje ulgę”
Jane była terapeutką rodzinną, zazwyczaj unikała rozgłosu. Pojawiła się jednak kilka razy na czerwonym dywanie u boku Pitta wraz ze swoim mężem, Williamem.