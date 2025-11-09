Angelina Jolie i Brad Pitt przez lata byli najbardziej komentowaną parą Hollywood. „Brangelina” fascynowała media, publiczność i filmowy świat. Są piękni, utalentowani i zaangażowani w działalność humanitarną. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Choć rozstali się blisko dziesięć lat temu, a rozwód ostatecznie sfinalizowano dopiero pod koniec 2024 roku, jeden problem nadal ich łączy: słynna winnica Château Miraval we Francji.

Brad Pitt brutalnie ODCINA SIĘ od swoich dzieci! Angelina Jolie odpowiada z wściekłością

Miłosny azyl

Winnica Miraval była dla Angeliny Jolie i Brada Pitta miejscem wyjątkowym, ponieważ była para tam mieszkała, pracowała, wychowywała dzieci i w 2014 roku powiedzieli sobie „tak”. Dziś to miejsce stało się symbolem rozłamu między nimi.

W 2021 roku Angelina Jolie zdecydowała się sprzedać swoją część posiadłości grupie Stoli, kontrolowanej przez rosyjskiego miliardera Jurija Szeflera. Brad Pitt stanowczo się temu sprzeciwił, twierdząc, że żadna ze stron nie ma prawa sprzedać udziałów bez zgody drugiej. Aktor domagał się ujawnienia korespondencji związanej ze sprzedażą i chciał, by była żona podpisała umowę o zachowaniu poufności na cztery lata.

Angelina odmówiła, mówiąc wprost, że podpisanie takiego dokumentu byłoby „zamykaniem jej ust” — zwłaszcza w kwestii tego, jak Pitt miał się zachowywać w ostatnich latach wspólnego życia. Aktorka zasugerowała, że były mąż nadużywał alkoholu i w wybuchach złości miał dopuszczać się przemocy wobec rodziny.

Brad Pitt skompromitował się przed całą ekipą filmową! „Nagle wszyscy uciekli z planu”

Pozew na 35 milionów

Według ustaleń magazynu People Brad Pitt postanowił przejść do ofensywy. W listopadzie 2023 roku jego prawnicy wskazali, że aktor pozywa Angelinę Jolie na kwotę 35 milionów dolarów to ponad 130 milionów złotych. Zarzuca jej wyrządzenie szkód biznesowych, które miały zaszkodzić funkcjonowaniu Château Miraval.

Zespół prawny Jolie odpowiada:

Chcemy dowodów. Jeśli te szkody miały miejsce, niech zostaną udokumentowane. Jeśli nie — sprawa jest bezpodstawna.

Brad Pitt po 6 latach zakończył batalię sądową z Jolie! Tak teraz wygląda jego życie: „Czuje ulgę”

Aktorka zmęczona ciągnącym się konfliktem miała nawet zaproponować oddanie Bradowi, zarówno posiadłości w Los Angeles, jak i winnicy. Liczyła, że to pozwoli zamknąć bolesny rozdział. Tak się jednak nie stało.

Miłość, a teraz…

Historia „Brangeliny” pokazuje, jak szybko bajka może zamienić się w dramat sądowy. Dawna namiętność i wspólne plany zastąpiły pozwy, dokumenty, zeznania i wzajemne oskarżenia. A przy okazji odcięcie się dzieci od jednego z rodziców.

Winnica, która kiedyś miała być rodzinnym dziedzictwem dla ich dzieci, dziś jest jednym z najbardziej konfliktogennych miejsc w ich życiu. A finału tej sprawy wciąż nie widać