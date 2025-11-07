Beata Tadla podzieliła się wstrząsającym wyznaniem. Od śmierci dzielił ją dosłownie krok. Przyjęła namaszczenie chorych, kiedy leżała podłączona do aparatury. Beata Tadla – dziennikarska droga Beata Tadla to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek, prezenterek telewizyjnych i radiowych, której kariera rozkwitała przez dekady w czołowych mediach. Swoją drogę rozpoczęła w radiu, ale największą sławę przyniosła jej praca w telewizji, zwłaszcza w roli głównej prowadzącej serwisy informacyjne. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z programów takich jak „Wiadomości” TVP1 oraz „Fakty” TVN, gdzie przez lata budowała wizerunek profesjonalistki i osoby o wysokiej wiarygodności. Jej działalność nie ogranicza się jednak tylko do newsów; Tadla dała się poznać również jako autorka książek, ceniona wykładowczyni akademicka, a także uczestniczka programów rozrywkowych (jest m.in. zwyciężczynią „Tańca z gwiazdami”). Beata Tadla rozczulająco o mężu: „Jesteśmy bardzo do siebie podobni!”

Beata Tadla była trzykrotnie zamężna Życie prywatne Beaty Tadli obfitowało w burzliwe zmiany na przestrzeni lat, zanim odnalazła stabilizację. Dziennikarka ma za sobą trzy małżeństwa. Jej pierwszy, zawarty jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, okazał się krótkotrwały. W 2001 roku poślubiła Radosława Kietlińskiego, a owocem tego związku jest jej jedyny syn, Jan, urodzony w tym samym roku. Choć para rozeszła się w 2014 roku, syn publicznie przyznał, że rozstanie rodziców przyjął z ulgą. Po rozpadzie relacji z prezenterem Jarosławem Kretem, w życiu Beaty szybko pojawił się Michał Cebula, przedsiębiorca związany z sektorem energetycznym (wiceprezes ds. pracowniczych w Enea Operator). Beata Tadla podzieliła się szczerym wyznaniem odnośnie tego, dlaczego nie zdecydowała się na ponowne bycie matką. Stoi za tym smutna historia. Beata Tadla otwiera studio pilatesu w Warszawie. Sprawdziliśmy CENY!