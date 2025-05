Dr Piotr Trafidło dziś wydał oświadczenie na swoich mediach społecznościowych. Zapowiedział, że jego prawnicy już działają w tej sprawie – będzie domagał się od autorki TikToka zadośćuczynienia w wysokości 250 tys. zł.

Pani naruszyła moje dobra osobiste i w przyszłym tygodniu mój dział prawny wysyła do niej wezwanie. 1. Usunie filmy, które nagrała na temat past do zębów. 2. Nagra film, w którym przeprosi mnie za to, że w taki sposób się zachowała. 3. Zapłaci odszkodowanie 250 tys. zł za to, że swoim zachowaniem spowodowała, że niektóre z Was mogła wprowadzić z błąd – oświadczył lekarz.