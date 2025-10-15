Partner Roberta Biedronia poważnie chory! „Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii”
Polityk zdradza, z czym muszą się mierzyć każdego dnia.
Robert Biedroń opublikował przejmujący wpis, w którym zdradza szczegóły poważnej choroby swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka. Polityk nie ukrywa emocji i po raz pierwszy tak otwarcie mówi o tym, jak polskie prawo wpływa na ich życie. Jego słowa wstrząsnęły fanami.
Robert Biedroń WZIĄŁ ŚLUB z partnerem W POLSCE! Wybrali nietypowe miejsce (ZDJĘCIA)
Partner Roberta Biedronia poważnie chory! „Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii”
Robert Biedroń, lider Nowej Lewicy, złamał milczenie w sprawie, która od miesięcy nurtowała jego sympatyków. W emocjonalnym wpisie na Instagramie polityk zdradził, że jego partner, Krzysztof Śmiszek, zmaga się z poważną chorobą. „Nie jest łatwo patrzeć na ukochanego, który mierzy się z chorobą” – przyznał Biedroń, dodając jednak, że wierze w determinację i siłę Śmiszka.
Robert Biedroń SKOMENTOWAŁ zdjęcie Wieniawy z BALI. Jest nią zachwycony!
Choroba europosła stała się punktem wyjścia do poruszenia znacznie szerszego problemu. Biedroń z bólem przyznał, że w obliczu tak trudnych życiowych sytuacji, on i jego partner czują się jak „obywatele drugiej kategorii”. Polityk zwrócił uwagę na brak podstawowych praw, z których mogą korzystać pary heteroseksualne, a które są niedostępne dla par jednopłciowych.
,,Wspierajcie swoich znajomych, którzy kochają – ale ze względu na polskie prawo nie mają tych samych praw co inne związki” – zaapelował Biedroń, podkreślając, że w momentach choroby czy innych kryzysów brak regulacji prawnych dotyczących związków partnerskich odczuwa się najmocniej.
Krzysztof Śmiszek, który obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i przechodzi intensywną terapię, również zabrał głos w tej sprawie. W swoim wpisie uspokoił sympatyków:
Będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie!.
Jednak i on podkreślił absurdalność sytuacji, w której pary nieformalne nie mają prawa do odwiedzin w szpitalu czy wspólnego pożegnania w najtrudniejszych chwilach.
Sprzedawca chleba, brydżysta, instruktor żeglarstwa… Oto PIERWSZE prace polskich polityków!
Obaj politycy zapowiedzieli, że Nowa Lewica już w tym tygodniu przedstawi konkretne propozycje zmian prawnych.
,,I nie spocznę, póki tego nie dowieziemy” – zadeklarował Śmiszek, który pomimo choroby wciąż wykonuje mandat europosła i pracuje nad rozwiązaniami mającymi poprawić sytuację par jednopłciowych w Polsce.
Anonim | 15 października 2025
Byłeś w Tajlandii
Anonim | 15 października 2025
Co raz zielony ład to jak by koniak w zmurszałe fundamenty