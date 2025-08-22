Prace nad nową, filmową adaptacją „Lalki” trwają pełną parą. Wielu już zaciera ręce i nie może doczekać się efektów. Nie da się ukryć, że adaptacja ta wzbudza od samego początku wiele emocji i zainteresowania. Teraz do sieci wyciekł pierwszy, wspólny kadr Dorocińskiego i Urzędowskiej, którzy wcielają się w główne role. Internauci szaleją z zachwytu!

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka już na planie! Pokazali pierwsze zdjęcia z „Lalki” (FOTO)

Internauci są zachwyceni nowym kadrem z „Lalki”

„Lalka” to powieść autorstwa Bolesława Prusa, która w polskiej kulturze uważana jest za jedną z najwybitniejszych powieści w historii. Nic dziwnego, że doczekała się licznych adaptacji filmowych. Pierwsza, zrealizowana była w 1968 roku przez Wojciecha Hasa, z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim. Niemal dekadę później Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek wcielili się role główne adaptacji, którą wyprodukowała Telewizja Polska.

Plan „Lalki” Netflixa pobija serca przechodniów Warszawy! Piękne kostiumy, powozy i odmienione ulice (FOTO)

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że po latach „Lalka” zyska kolejną adaptację w reżyserii Macieja Kawalskiego. Tym razem w rolę główne Wokulskiego i Łęckiej wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji – mówił jakiś czas temu Dorociński.

Poza tym obsadę zasilą inni wybitni aktorzy tacy jak: Marek Kondrat, Mateusz Damięcki, Agata Kulesza, Cezary Żak czy Andrzej Seweryn. Warto dodać, że nagrania ruszyły już 22 lipca 2025 roku i mają potrwać do 20 grudnia. Premiera planowana jest na połowę 2026 roku.

Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej – postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus – mówiła niedawno Urzędowska.

Ważna wiadomość ws. „Lalki”. Już wiadomo, kto zagra ojca Izabeli Łęckiej!

Teraz do sieci trafiło pierwsze, wspólne zdjęcie Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej w roli Wokulskiego i Łęckiej. Internauci są zachwyceni głównymi bohaterami oraz rozpływają się nad nowym kadrem z planu i z niecierpliwością wyczekują daty premiery.