Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z Dominiką Serowską i wspólnie wychowują syna. Teraz partnerka tancerza otworzyła się na temat wyglądu. Rozwiała plotki o powiększonym biuście za sprawą jednego zdjęcia.

Związek Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

Marcin Hakiel i Dominika Serowska, to para, która regularnie gości w mediach, a ich relacja kwitnie. Tancerz, po głośnym zakończeniu małżeństwa z Katarzyną Cichopek, odnalazł stabilizację i radość u boku nowej, młodszej partnerki. Choć początkowo ich relacja spotykała się ze sceptycyzmem, czas udowodnił jej siłę. Momentem zwrotnym w ich związku było ogłoszenie radosnej nowiny: spodziewają się dziecka.

Ta elektryzująca wiadomość otworzyła dla zakochanych zupełnie nowy, ekscytujący etap. Ciąża Dominiki przebiegła bez zakłóceń, a przyszli rodzice z niecierpliwością szykowali się na przyjęcie na świat swojego pierwszego potomka. Szczegóły dotyczące swojego życia i wspólnej przyszłości Marcin Hakiel i Dominika Serowska zdradzili w najnowszej rozmowie z magazynem „Twoje Imperium”.

Codzienne mnie czymś zaskakuje. Raz bardzo późno wieczorem powiedziałam, że mam ochotę na pomarańcze, a on poszedł do sklepu i mi je kupił – chwaliła Serowska Hakiela.

Hakiel i Serowska planują ślub?

Choć media intensywnie spekulowały o rychłym ślubie, para kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom. Jak podkreślają, oboje cenią sobie przede wszystkim swobodę i niezależność, a formalna ceremonia ślubna nie znajduje się obecnie na liście ich priorytetów.

Jak będzie miał być ślub, to będzie, a jak nie, też dobrze. Nie do wszystkiego jest potrzebny – wyznała Dominika.

Marcin Hakiel stwierdził, że nie chce przyśpieszać kolejnych etapów. Wszystko powinno przyjść w swoim czasie.

Zgadza się, wszystko w swoim czasie. Nie ma co za bardzo galopować. I tak mamy szybki tryb… – potwierdził tancerz.

Dominika Serowska ujawnia prawdę na temat operacji biustu

Dominika jest w ciągłym kontakcie ze swoją społecznością fanów na Instagramie. W ramach tej interakcji regularnie prowadzi sesje pytań i odpowiedzi (Q&A), aby rozwiać wątpliwości i zaspokoić ciekawość fanów. Podczas ostatniej takiej zabawy, pojawiły się liczne, różnorodne zapytania. Jednym z najbardziej palących tematów, który zainteresował internautów, była kwestia ewentualnej operacji powiększenia biustu przez celebrytkę.

Nie. Zawsze miałam duży i jędrny biust – napisała.

Aby uciąć spekulacje, dumna Serowska zaprezentowała archiwalny dowód, publikując zdjęcie z czasów, gdy jako nastolatka miała idealny biust. Takim sposobem partnerka Hakiela rozwiała wątpliwości.